Kadinja: veröffentlichen Studio-Playthrough von „Veronique“ vom Album „Super 90′“

Das Progressive-Metal-Kraftpaket Kadinja aus Frankreich veröffentlicht heute das neue Video-Playthrough ihres Tracks Veronique vom letzten Studioalbum Super 90′!

Kadinja kehren im Januar zurück auf die Bühne und sind unter anderem in Frankreich, Belgien, den USA und in China unterwegs!Schaut euch das Video-Playthrough zu Veronique hier an:

Kauft und/oder streamt euch Super 90′ hier: https:/Kadinja.lnk.to/Super90

Kadinja: „Few months ago we filmed ourselves on few songs and we finally decided to release one. Here’s a studio playthrough for Veronique, one of our favorite songs on Super 90 album. Enjoy !“

DNA Tour Pt. I

30.02.20 FR Nantes

04.01.20 FR Tours

24.01.20. FR Chelles

16-19.01.20 US Los Angeles*

31.01.20 BE Arlon

01.02.20 BE Bruxelles

*Masterclass

DNA China Tour-2020

07.02.20 Shenzhen – HOU LIVE

08.02.20 Guangzhou – SD

09.02.20 Changsha – 46

11.02.20 Kunming – Modernsky Lab

12.02.20 Wuhan – VOX

13.02.20 Chongqing – Nuts

14.02.20 Chengdu – Little Bar

15.02.20 Xi’An – The Rule

16.02.20 Lanzhou – Kui

18.02.20 Hangzhou – MAO

19.02.20 Shanghai – YYT Park

20.02.20 Harbin – Sublive

21.02.20 Changchun – Soundwave

22.02.20 Shenyang – Meidiqi

23.02.20 Beijing – Yue Space

Tickets: https://www.bandsintown.com/de/a/8975513-kadinja