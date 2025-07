Abhorrent Expanse: Single/Video „Drenched Onyx“ ist jetzt bei Metal Injection verfügbar

Die neue Single und das dazugehörige Video mit dem Titel Drenched Onyx von den innovativen Death-/Drone Metal-Pionieren Abhorrent Expanse aus dem mittleren Westen der USA sind jetzt auf Metal Injection (hier) verfügbar. Der Song ist die zweite Single, die dem bevorstehenden, aggressiven zweiten Album Enter The Misanthropocene vorausgeht, das im August über Amalgam Music veröffentlicht wird.

Das Video zu Drenched Onyx wurde von den in Minneapolis ansässigen Jeremy und Max Ylvisaker erstellt, die bereits für das Debütalbum der Band gearbeitet haben.

Abhorrent Expanse gedeihen in Widersprüchen und schöpft Kraft aus den verworrenen Abgründen zwischen klaren stilistischen Unterscheidungen. Die Band beschwört erschreckende Visionen des Abstiegs in wahre Hysterie und abstrahiert die vertrauten Merkmale des extremen Metals in alte Monologe, die in vergessenen Zungen gesprochen werden. Tektonisches Mahlen, unermüdliches Nadelstichspiel und klaustrophobische Einkapselung weichen gewalttätigen Ausbrüchen, Schmerzen von tropfender Sättigung und wild beunruhigenden Murmeln.

Enter The Misanthropocene wurde von Adam Tucker aufgenommen, gemischt und gemastert, wobei zusätzliche Beiträge von Jesse Whitney in Minneapolis und Craig Taborn in Brooklyn aufgenommen wurden. Das Album wurde mit Artwork und Design von Dave King und Layout von Bill Harris vervollständigt.

Mit der Veröffentlichung des Videos äußert der Bassist Brian Courage: „Despite your best efforts, a familiar planet has left you behind. An acrid rain overcomes the monotony of your filtration system as you blindly lumber towards a series of caves. Wisps of smoke rise from newly formed holes in your suit and panic sets in. You frantically grope for a handhold, but sheer walls of drenched onyx elude your grasp. Unseen scavengers relish your fate, eager to sample the latest exotic morsel that the rains have provided.“

Metal Injection schreibt: „A band that thrives in the blurred boundaries of genre, Abhorrent Expanse harnesses contradictions with chilling precision. Their sound distorts extreme metal tropes into a nightmarish sonic language: tectonic shifts, tortured drones, and fleeting bursts of frenzied violence. With a lineup based between Minneapolis and Chicago, the group continues to push further into experimental territory, conjuring the aural equivalent of a Lovecraftian descent into madness.“

Die Tracklist von Enter The Misanthropocene findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Enter The Misanthropocene wird am 15. August digital und auf CD über Amalgam Music veröffentlicht.

Die Mitglieder von Abhorrent Expanse, die zwischen Chicago und Minneapolis verteilt sind, erhielten für ihr 2022 veröffentlichtes Debütalbum Gateways To Resplendence begeisterte Kritiken. Nach einer kurzen Tour mit ihren Kollegen von Sunless kehrte die Band zu Signaturetone Recording zurück, um den nächsten Teil ihrer unterirdischen Erkundung festzuhalten. Unter der Leitung des Studiozauberers Adam Tucker strebte die Gruppe danach, tiefer in die Welten des tiefen Unbehagens und der Hässlichkeit einzutauchen, für die sie einzigartig geeignet sind. Die resultierenden Improvisationen nutzten eine Vielzahl unwahrscheinlicher Werkzeuge und Texturen im Studio, von einem präparierten E-Piano und orchestralen Glocken bis hin zu einem glücklicherweise ominösen Türscharnier.

Alle elf Tracks auf Enter The Misanthropocene wurden am 10. April 2022 live von Abhorrent Expanse in Signaturetone Recording in Minneapolis improvisiert, und zwar von Brian Courage (Kontra- und E-Bass, präparierter E-Bass, E-Piano), Erik Fratzke (Gitarren, E-Bass, präpariertes E-Piano, Synthesizer), Tim Glenn (Schlagzeug, Becken, Percussion, Tür, Glocken, gestrichene Metalle) und Luke Polipnick (Gesang, Gitarren, präparierter E-Bass, gestrichene Metalle). Als das amorphe neue Werk Gestalt annahm, holte das Quartett die Talente mehrerer vertrauenswürdiger Mitarbeiter aus Minnesotas eng verbundener Improvisationsmusik-Community hinzu. Das Album beginnt sofort mit Enter The Misanthropocene, einer Suite aus frenetischen Grindcore-Vignetten, die von Jesse Whitney’s markanten elektronischen Interludes unterbrochen werden. Ascension Symptom Acceleration folgt den kreischenden Ausbrüchen von gestrichenen Metallfragmenten mit einem rätselhaften Klarinetten-Coda von Multi-Reedist Nathan Hanson. Im grandiosen finalen Track werden die monströsen Drones und erratischen Schlagzeugschläge der Gruppe von den schimmernden, fieberhaften Beiträgen des gefeierten Pianisten (und Minnesota-Ureinwohner) Craig Taborn auf Oberheim-Synthesizer und Glasharmonika umhüllt.

Abhorrent Expanse online:

https://www.instagram.com/abhorrent_expanse