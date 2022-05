AC Angry: veröffentlichen neues Video zum Hit „Zum König Geboren“

Die selbst ernannten Botschafter eines zugleich kompromisslosen und abwechslungsreichen Kraftrocks heißen AC Angry, stammen aus Saarbrücken und haben über Steamhammer/SPV bereits zwei Alben veröffentlicht. Vier Musiker, eine Philosophie: Arsch treten! Jetzt ist die Band zurück- Und greift mit erstmals deutschen Texten nach dem (Rock-) Thron. Was würde da als Einstand besser passen, als den Marteria-Song Zum König Geboren zu „ANGRYSIEREN“? Was auf dem Papier wie eine unlösbare Aufgabe aussieht, entpuppt sich als Rap-Rock-Melange, die man in dieser Form so auch noch nicht gehört hat und dabei immer noch 100 % nach der AC Angry-DNA klingt: ROCK! Der Song wurde in den letzten fünf Tagen bereits knapp 20.000 mal gestreamt.

