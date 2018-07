Die Bay Area Progressive Extreme Metal Band AENIMUS hat einen weltweiten Vertrag mit Nuclear Blast unterzeichnet.



„Wir sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir mit dem größten Metal-Independent-Label Nuclear Blast einen weltweiten Vertrag unterzeichnet haben und Continental Concerts das Booking für unsere Shows in Nord-, Zentral- und Südamerika übernehmen wird!“, sagt Bassist Seth Stone. „Wir freuen uns darauf, bald unser bisher ambitioniertestes Album zu präsentieren und kommenden Sommer auf große Tour zu gehen!“

Seht das Ankündigungsvideo hier: https://youtu.be/JHkODn9L8Fo

Im August 2013 veröffentlichten AENIMUS ihr Debütalbum »Transcend Reality«. Die folgenden Jahre traten sie mit dem Album als Support für Bands wie RINGS OF SATURN, DECLARE WAR und ARSONISTS GET ALL THE GIRLS auf, um nur einige zu nennen. Nach diesem erbarmungslosen Tour-Zyklus konzentrierte sich die Band für zwei Jahre auf ihr nächstes Album »Dreamcatcher«, zu dem bald weitere Infos angekündigt werden! Ab dem 3. August schließt sich die Truppe den San Diego Death Metallern PATHOLOGY an, mit denen sie die 14-tägige Brutal Annihilation-Tour durch die USA bestreiten:

AENIMUS

w/ PATHOLOGY and PARASITIC EJACULATION

03.08. USA San Diego, CA – Brick By Brick

04.08. USA Fresno, CA – Full Circle Brewery

05.08. USA San Jose, CA – X Bar

06.08. USA Sacramento, CA – Holy Diver

07.08. USA Portland, OR – Analog Theater

08.08. CDN Vancouver, BC – Astoria

09.08. USA Seattle, WA – Club Sur Rocks

10.08. USA Spokane, WA – The Pin

11.08. USA Pocatello, ID – Elks Lodge

12.08. USA Denver, CO – The Roxy

14.08. USA Albuquerque, NM – Launchpad

16.08. USA Mesa, AZ – Club Red

17.08. USA Las Vegas, NV – Eagle Aerie Hall

18.08. USA Los Angeles, CA – 1720

AENIMUS sind:

Alex Green – Gesang

Sean Swafford – Gitarre

Jordan Rush – Gitarre

Seth Stone – Bass

Cody Pulliam – Schlagzeug

