„Small Town Talk“ ist ein neues Kapitel für einen der erfolgreichsten Songwriter der letzten drei Jahrzehnte. Das neue Album von Roxette-Star Per Gessle erscheint am 07.09.2018 bei BMG als CD, 2LP und digital. Als Roxettes Sängerin Marie Fredriksson im Frühjahr 2016 ihren Rückzug aus gesundheitlichen Gründen ankündigte, entschied sich Gessle einen neuen kreativen Weg zu gehen: ein schwedisches Soloprojekt, aufgenommen in Nashville. Unter dem Titel „Per Gessle’s Roxette“ startet Anfang Oktober in Leipzig seine Europa-Tour durch zehn Länder.

Per Gessle – „Small Town Talk“

VÖ: 07.09.2018

Label: BMG Rights Management

CD Digi Pack, 2LP, digital

