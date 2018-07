SharpTone Records kann heute stolz verkünden, dass die aufstrebende Pop-Punk Band SEND REQUST aus USA, Pennsylvania unter Vertrag genommen wurde! Die Band wir neues Album, »Perspectives«, am 24. August veröffentlichen.

“We are stoked to be a part of the SharpTone family & be a part of something bigger than ourselves.“ – SEND REQUEST

Heute nimmt die Band ihre Hörer mit ihrem brandneuen Video gewaltig in den Schwitzkasten! Denn in ihrem neuen Clip zu ‚Dr. Dare Rides Again‘ spielt kein geringerer mit als WWE Superstar und Hall Of Famer Jeff Jarrett. Schaut euch das Video jetzt hier an: https://youtu.be/k9JMptwcR40

Holt euch den neuen Song hier: https://SendRequest.lnk.to/DrDareRidesAgain

Bestellt euch »Perspectives« jetzt hier vor: https://SendRequest.lnk.to/Perspectives

SEND REQUEST wurde 2013 als Kreativkonglomerat von Andrew Blank, Derek Holminski, Aron Wood und Jon Labenski gegründet – und seitdem sind sie von einem aufsteigenden, tapferen Pop Punk-Emporkömmling zu einer erfahrenden Band heran gewachsen, vor der man sich in Acht nehmen sollte. Seit ihrer Gründung hat die Band mit jeder Veröffentlichung noch eine Schippe draufgelegt, angefangen bei ihrem Debüt »Beyond The Ordinary« im Mai 2014, dem gefeierten Nachfolger »Make Your Move« im darauffolgenden Sommer, bis hin zu ’Anymore‘, und so nach und nach einen ganz eigenen Stil und Sound entwickelt. Dies verschaffte ihnen zugleich eine treue Fangemeinschaft. Und so engagiert sie auch weiterhin bezüglich dem Schreiben und Aufnehmen von neuem Material sind, was ihr musikalisches und persönliches Wachstum nur weiter unterstreicht – SEND REQUEST widmen sich zweifellos sowohl neuen als auch alten Fans gleichermaßen.

Seit ihrer Gründung haben SEND REQUEST den Underground immer wieder mit neuer, innovativer und energiegeladener Musik in Verbindung mit einer rasenden Live-Performance und einer unaufhaltbaren DIY-Attitüde überzeugt. Jetzt, durch die Zusammenarbeit mit SharpTone Records und einem neuen Album »Perspectives« in den Startlöchern, sind SEND REQUEST bereit, den Sprung zu wagen und sich schon bald von den lokalen Helden zu einer internationalen, aufsteigenden Kraft zu mausern!

