Epica: Sprechen über die Musik auf EPICA VS. Attack On Titan Cover EP

Nächste Woche veröffentlichen die niederländischen Symphonic Metal-Giganten EPICA die Cover-EP mit den überaus erfolgreichen »Attack On Titan«-Titeltracks. Durch die Vielzahl ihrer Fans konnte »Attack On Titan« nicht nur die Printwelt mit mehr als 70 Millionen verkauften Magazinen erobern, sondern auch eine Animeserie entwerfen, die derzeit weltweit ausgestrahlt wird. Die EP »EPICA vs. Attack On Titan« wird Metalcover der Titelsongs enthalten und am 20. Juli überall, exkl. Japan, via Nuclear Blast Records erscheinen.

Heute veröffentlicht die Band ihren vierten Trailer, in dem Gitarrist Isaac Delahaye und Keyboarder Coen Janssen über die Herausforderung sprechen, die Musik der Serie zu adaptieren: https://www.youtube.com/watch?v=CIPO6sFNomI

Die weiteren Trailer seht ihr hier:

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=IC0Z9MB_9jE

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=NwSeGUA-jHY

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=cJCWcMO9sHc

Vor kurzem präsentiert die Band die zweite Singleauskopplung der EP, „If Inside These Walls Was A House“. Seht das Track Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=DTYc_JBltrw

EPICA haben zudem die erste Single der EP, ‚Crimson Bow And Arrow‘, veröffentlicht. Schaut euch das Trackvideo hier an: https://www.youtube.com/watch?v=ZN3ZK1RZsFY

»EPICA vs. Attack On Titan« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Jewelcase

– Vinyl (violett, gelb, schwarz)

Bestellt euer Exemplar von »EPICA vs. Attack On Titan« hier vor:

http://nuclearblast.com/epica-attackontitan

Sichert euch die EP schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/EPICAvsattackPresave

»EPICA vs. Attack On Titan« wurde im Sommer 2017 in den Sandlane Recording Facilities von Joost van den Broek aufgenommen. Die Originalsongs, die von EPICAs Musik inspiriert worden sind, wurden von Revo, bekannt durch die berühmte japanische Band LINKED HORIZON, geschrieben. Für die EP haben EPICA die Songs für die Band passend umgeschrieben, produziert wurde die Platte von Joost van den Broek. Die Chorarrangements und deren Vertonung wurden von Keyboarder Coen Janssen übernommen, der außerdem auch mit Joost van den Broek für die Arrangements des Orchesters zuständig war.



»EPICA vs. Attack On Titan« – Tracklist:

01. Crimson Bow And Arrow

02. Wings Of Freedom

03. If Inside These Walls Was A House

04. Dedicate Your Heart!

05. Crimson Bow And Arrow (Instrumental)

06. Wings Of Freedom (Instrumental)

07. If Inside These Walls Was A House (Instrumental)

08. Dedicate Your Heart! (Instrumental)

Nach zwei Jahren Nonstop-Touren durch die ganze Welt werden EPICA diesen Sommer die letzten Festivalshows für dieses Jahr spielen. Mit Auftritten beim legendären Wacken Open Air (D), bei den magischen MetalDays (SLO) oder beim Alcatraz Metal Festival (B) werden EPICA allen Metalfans eine letzte Party bieten, bevor sie sich für eine wohlverdiente Tourpause zurückziehen und neue Kräfte sammeln werden!

EPICA live:

25.07. H Székesfehérvár – Fezen Festival

27.07. SLO Tolmin – MetalDays

28.07. I Vinci (FI) – Festa dell’Unicorno

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

15.08. TN Bizerte – Festival International de Bizerte (w/ CARTHAGODS)

17.08. CZ Moravský Krumlov – Rock Heart

18.08. A Graz – Metal on the Hill

