Heute veröffentlicht Tarja die dritte Single ihres brandneuen Live-Art-Vieos und Albums „Act Il„. Diese zauberhafte Live-Version von „Victim Of Ritual“ stammt aus der bombastischen Performance auf dem Woodstock Festival in Polen. Mit einer Kapazität von 700.000 Menschen, ist und bleibt das Woodstock Festivals eines der ikonischsten und größten Festivals der heutigen Zeit.

Die kraftvollen Vibes der tausenden von Fans, die zusammenkommen, um ihre liebsten Musikhelden zu feiern, wurde perfekt währen Tarjas Performance eingefangen.

Mit seinem Fluss an Vielfalt zeigt „Victim of Ritual“ wieder einmal warum die Sängerin als eine der renommiertesten Symphonic Metal Künstler gilt. Der Song, ursprünglich von ihrem weltweiten Charterfolg „Colours in The Dark„, liefert einen kraftvollen Vorgeschmack auf die anstehende Live-Veröffentlichung und ist exklusiv als Bonus Material auf dem Mediabook von „Act II“ erhältlich.

Das offizielle Live Video steht nun auf dem offiziellen earMUSIC YouTube Kanal:

Tarja – „Victim Of Ritual“ (Live At Woodstock)

https://youtu.be/GxDnhbGTJSs

„Victim Of Ritual“ ist zudem auch als Stream und Download erhältlich:

https://tarja.lnk.to/VictimOfRitual

„Act II“ kann hier vorbestellt werden:

Digital: https://tarja.lnk.to/Act2_Digital

2CD: https://tarja.lnk.to/Act2_CD

3LP+download: https://tarja.lnk.to/Act2_Vinyl

Blu-ray: https://tarja.lnk.to/Act2_Blu-ray

2DVD: https://tarja.lnk.to/Act2_DVD

Mediabook (2CD+2BD): https://tarja.lnk.to/Act2_Mediabook

„Act II„, die Fortsetzung des weltweiten Top 10 Chart Erfolges von Tarja, kombiniert zwei unglaubliche, aber trotzdem unterschiedliche Live-Performances auf Video:

Das erste Kapitel „Metropolis Alive“ wurde zwei Monate vor der Veröffentlichung von Tarjas weltweitem Charterfolg „The Shadow Self“ (2016) in der intimen Umgebung des berühmten Metropolis Studios in London, UK, aufgenommen.

Das zweite Kapitel von „Act II“ wurde am 29. November 2016 im prächtigen Teatro della Luna in Mailand aufgenommen und umfasst zahlreiche Hits aus allen vier Tarja-Alben.

Auch wenn sich die Shows bewusst in Aussehen, Klang, Musik und Adrenalinlevel unterscheiden, haben beide eines gemeinsam: vom ersten bis zum letzten Stück spürt man Tarjas energiegeladene Performance und ihre anmutige, charmante Präsenz.

Tarja – „Act ll“ (Trailer)

https://youtu.be/NooDSg5K2ic

„Act Il“ erscheint am 27. Juli 2018 bei earMUSIC als 2CD Digipak, 3LP Gatefold (180g, schwarz), 2DVD, Blu-ray, Limited Mediabook 2CD+2BD (inkl. zwei kompletter, exklusiver Live-Shows, die auf dem Hellfest Festival in Frankreich und dem Woodstock Festival in Polen gefilmt wurden) und Digital.

Eine große Auswahl an exklusiven, limitierten Fanartikeln und -bundles ist im offiziellen Tarja-Webshop erhältlich: https://tarja.tmstor.es

Diesen Herbst tourt Tarja zusammen mit Stratovarius mit „A Nordic Symphony ‘18“ durch Europa.

01.10.2018 – Frankfurt, Batschkapp

02.10.2018 – Kiel, Max

03.10.2018 – Hannover, Capitol

05.10.2018 – Karlsruhe, Substage

07.10.2018 – Utrecht, TivoliVredenburg

09.10.2018 – Bochum, Matrix

10.10.2018 – Cologne, Essigfabrik

11.10.2018 – Saarbrücken, Garage

13.10.2018 – Solothurn, Kofmehl

14.10.2018 – Grenoble, La Belle Electrique

16.10.2018 – Rome, Orion

17.10.2018 – Milan, Alcatraz

18.10.2018 – Munich, Backstage

20.10.2018 – Innsbruck, Music Hall

21.10.2018 – Prague, Forum Karlín

22.10.2018 – Berlin, Festsaal Kreuzberg

24.10.2018 – Gdansk, B90

25.10.2018 – Krakow, Studio

26.10.2018 – Dresden, Reithalle

28.10.2018 – Budapest, Barba Negra

29.10.2018 – Sofia, Universiada Sports Hall

