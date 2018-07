Als erste Black Metal Band in der Musikgeschichte, steigen die norwegischen Legenden IMMORTAL auf Platz 2 der deutschen Album-Charts ein.

Am Mittwoch war »Northern Chaos Gods« sogar auf Platz 1 der offiziellen Midweek Charts.

Bestellt »Northern Chaos Gods« jetzt hier:

http://nblast.de/ImmortalNCG

Solltet ihr die letzten Singles verpasst haben, könnt Ihr die Lyricvideos hier anschauen:

‚Northern Chaos Gods‘: https://youtu.be/c5uP9PlEDro

‚Mighty Ravendark‘: https://youtu.be/9zanN5PQh64

Album Trackliste:

1. Northern Chaos Gods

2. Into Battle Ride

3. Gates To Blashyrkh

4. Grim and Dark

5. Called To Ice

6. Where Mountains Rise

7. Blacker Of Worlds

8. Mighty Ravendark

Das Line-Up des Albums ist:

Demonaz (Vocals und Gitarre)

Horgh (Schlagzeug)

Peter Tägtgren (Session Bass)

Kommentare

Kommentare