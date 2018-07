Während die Bay Area-Legenden EXODUS gerade ihren Sommerlauf quer durch Europa beenden, freut sich die Band jetzt bereits, dass sie im November und Dezember auf unseren Kontinent zurückkehren werden, um die renommierte »MTV Headbangers Ball Tour« 2018 durch 17 Städte und Veranstaltungsorte in 9 Ländern zu headlinen. Das herausragende Line-Up wird durch die neubesetzten Ruhrgebiet-Thrash-Helden SODOM, den US-Metal-Act DEATH ANGEL und die griechischen Underground-Champions SUICIDAL ANGELS komplettiert. Dieses ultimative Thrash-Paket darf man nicht verpassen, also sichert Euch jetzt die Tickets!

Frontmann Zetro kommentiert:

„Wir freuen uns, zurück nach Europa zu kommen mit der MTV’s Headbangers Ball Tour im November und Dezember!!! Europa war schon immer unser zweites Zuhause und dort diesen Sommer zu touren war fantastisch, Horns Up für jeden, der uns auf den Festivals oder Headlineshows besucht hat! Wir sehen Euch schon sehr bald wieder! Und mit was für einem tollen Line-Up: Den SUICIDAL ANGELS, unseren Bay Area Brüdern von DEATH ANGEL, Deutschlands SODOM und uns, EXODUS!!!!! Ich kann diese Metal-Attacke kaum erwarten!!! Wir sehen Euch Verrückte im Pit!!!!“

Findet zudem den neuen Tourtrailer hier:



»MTV Headbangers Ball Tour 2018«

w/ SODOM, DEATH ANGEL, SUICIDAL ANGELS

30.11. D Leipzig – Hellraiser

01.12. CZ Zlín – Hala Euronics

02.12. H Budapest – Barba Negra

03.12. PL Breslau – A2

04.12. D Hamburg – Markthalle

05.12. NL Tilburg – O13

06.12. UK London – Electric Ballroom

07.12. D Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

08.12. D Geiselwind – Christmas Bash

09.12. A Wien – Arena

10.12. D Ravensburg – OberschwabenHalle

11.12. D Wiesbaden – Schlachthof

12.12. D Saarbrücken – Garage

13.12. D Ludwigsburg – Rockfabrik

14.12. I Novara – Phenomenon *NEU*

15.12. CH Lausanne – Les Docks

16.12. D München – Backstage

