Æonik: veröffentlichen am 30.04.2026 ihr neues Album „The Roamer Of Heaven And Hell“

Die in Luxemburg ansässige Melodic-Black-Death-Metal-Band Æonik ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass ihr neues Album The Roamer Of Heaven And Hell am 30. April über Fetzner Death Records erscheinen wird.

Das Album wird durch den Song Where The Light Fades To Ash angekündigt, der als Lyric-Video verfügbar ist:

The Roamer Of Heaven And Hell erzählt die Geschichte einer mysteriösen Hauptfigur, deren Identität im Dunkeln bleibt. Der „Roamer“ („Vagabund“) bewegt sich zwischen Dimensionen und Zeiten – ein Motiv, das sich durch Musik und visuelle Gestaltung zieht. Das Bandlogo, ein Dreieck mit einem Wirbel, symbolisiert dieses Tor zwischen den Welten und ist ein wiederkehrendes Element im Artwork und der Bühnengestaltung.

Æonik vereinen atmosphärische und melodische Elemente mit roher, epischer Energie. Die Band erschafft intensive Klanglandschaften, in denen die Aggression des Death-Metal auf die Dunkelheit des Black-Metal trifft – kompromisslos, dynamisch und sofort wiedererkennbar.

Trotz ihrer kurzen Bandgeschichte haben Æonik bereits auf renommierten Bühnen gespielt, darunter beim Wacken Open Air 2024. Weitere Auftritte führten die Band zu internationalen Festivals wie dem Field Invasion Festival und zu Events in Luxemburg wie Rotten Stones und Pétange Is Metal. Für 2026 sind Auftritte beim Hell Open Air In Diest (Belgien) und das Release-Konzert am 9. Mai in der Rockhal geplant.

Æonik freuen sich, das Albumcover zu enthüllen.

The Roamer Of Heaven And Hell Tracklist:

1. Beyond

2. Scars Are What Remains

3. Where Light Fades To Ash

4. Aeonian Lights

5. Soulharvester

6. Visions

7. Ruins Of The Divine

8. The Roamer Of Heaven And Hell

9. Eternal Descent

Æonik sind:

Jeff Buchette – Gesang

Raph Gambuto – Gitarre

Marc Geiben – Gitarre

Tim Wilson – Bass

Änder Millim – Schlagzeug