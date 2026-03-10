Deimler: veröffentlichen das neue Video zu „The Jersey Devil“

Die Death-Metal-Band Deimler hat das neue Video zu The Jersey Devil veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album der Band Darkness Falls enthalten, dass am 20. März als CD und digital über Awakening Records veröffentlicht wird.

Nachdem sie den größten Teil des Jahres 2023 mit der Arbeit an ihrem Nebenprojekt Endemic verbracht hatten – deren Debütalbum The Church Of Destruction im Januar 2024 über Awakening Records veröffentlicht wurde – sind Pako Deimler und seine beiden treuen Begleiter, Schlagzeuger Naemoth (Dantalion) und Bassist Xas (Iltur), als Deimler mit einem weiteren ambitionierten, Science-Fiction-inspirierten Death-Metal-Meisterwerk zurück.

Vor vier Jahren entführten Deimler ihre Hörer mit Immortalized, einem Konzeptalbum basierend auf Ridley Scotts einflussreichem Film Alien: Der Achte Passagier von 1979, ins Weltall, wo niemand ihre Schreie hören konnte (Review hier). Diesmal hat sich Pako entschieden, einer der beliebtesten Serien der 90er-Jahre und seinem persönlichen Favoriten Tribut zu zollen: Akte X. „Ich liebe es, Science-Fiction in meinen Texten zu erkunden. Für mich übertrifft die Realität immer die Fiktion, deshalb liebe ich dieses Genre so sehr. Die Serie Akte X hat mich in einer bestimmten Lebensphase stark beeinflusst, deshalb wollte ich sie schon immer in die Welt von Deimler einbringen.“ (Wer genau hinhört, kann sogar ein paar Anspielungen auf die berühmte Titelmelodie der Serie im Titeltrack entdecken.)

Das sagte Pako über The Jersey Devil:

„The Jersey Devil ist der vorletzte Song auf Deimlers neuem Album Darkness Falls. Der Text dieses Liedes basiert – wie schon so oft – auf einer Folge der legendären Fernsehserie Akte X. Die Geschichte spielt in einem Wald auf New Jersey und dreht sich um unerklärliche Erscheinungen, Verschwinden und Morde. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen aus der ersten Staffel.

Das Musikvideo wurde in einem Wald nahe meiner geliebten Stadt Cáceres (Spanien) gedreht und von Rubén Cebrián gefilmt und geschnitten. Mit dabei war die großartige Zusammenarbeit mit dem renommierten Gitarristen und Lehrer Epy Figueroa, der einen Gastauftritt als Jersey Devil hat. Die Geschichte basiert auf dem Liedtext. Viel Spaß!”

Deimlers Musik einmal mehr als Old-School-Death-Metal bis an die Grenzen treiben beschreiben, eine Rückkehr in eine andere und unerwartete Welt, die von Pakos beeindruckend gutturalem Growl und seinem spinnennetzartigen Riffing beherrscht wird, obwohl der Mann selbst in Bezug auf Einflüsse ebenso viele neue Acts wie Phobophilic, Tomb Mold oder Blood Incantation nennt wie alte Meister wie Death oder Demilich, während er gleichzeitig die Gitarrenzauberei von Marty Friedman (Megadeth), Stevie Ray Vaughan, Andy LaRocque (King Diamond) oder dem Jazz-Sechssaiten-Meister Greg Howe würdigt.

Darkness Falls Tracklist:

1. Opening Theme (Intro)

2. Beyond the Sea

3. Darkness Falls

4. E. B. E.

5. Ghost in the Machine

6. Pilot

7. Silver Shadows

8. Squeeze

9. The Jersey Devil

10. Dreamweaver (Outro)

Das Album entstand zwischen Januar 2024 und November 2025. Gitarre, Soli und Gesang wurden von Pako Deimler in den Yellow Moon Studios in Cáceres, Spanien, komponiert und aufgenommen. Schlagzeug wurde von Villa Naemoth in den B2V Studios in Vigo, Spanien, komponiert und aufgenommen. Bass wurde von Xas Lázaro in den Rehearsal Room Studios in Valencia, Spanien, komponiert und aufgenommen. Produziert, gemischt und gemastert wurde das Album von Javi Félez in den Moontower Studios in Barcelona, Spanien. Das Bandlogo stammt von César Valladares.

Deimler sind:

Pako Deimler – Gesang, Komposition, Gitarre, Texte

Xas Lázaro – Bass

Villa Naemoth – Schlagzeug