Agropelter: mit Debütalbum „The Book Of Hours“ und Video zu „The Book Of Hours Pt II“ am Start

Agropelter ist das kreative Ventil von Kay Olsen, einem neuen Herausforderer der aufstrebenden norwegischen Progressive-Szene. Die Musik ist ebenso von klassischen Prog-Bands wie Genesis, Camel, King Crimson und Eloy inspiriert wie von klassischen Komponisten wie Rachmaninoff, Beethoven, Bach sowie Vangelis und Terje Rypdal.

Agropelters Debüt-Album The Book Of Hours bietet den Zuhörern eine Fülle an üppigen Klängen, die von Mellotron, Hammond-Orgeln, ARP, Cembalo, Minimoogs und Taurus-Basspedalen stammen. Alle Gitarren, den Bass, die Kirchenorgel und die Keyboard-Leads auf dem Album hat Kay Olsen eingespielt. Zudem sind auch Gastmusiker wie Jonas Reingold (Steve Hackett, The Flower Kings, Kaipa, Karmakanic) am Fretless Bass, Andreas Sjøen (Umpfel, Våde, Sean Ashe) am Schlagzeug und Mattias Olsson (Änglagård, White Willow, Molesome) für Percussion, Vintage-Synth-Overdubs und atmosphärische Klänge verantwortlich. Eine Vielzahl klassischer Musiker steuert verschiedene Streicher- und Holzblasinstrumente bei. The Book Of Hours wurde von dem großartigen Jacob Holm-Lupo (White Willow, Donner, Solstein) gemixt und gemastert und mit dem Cover-Artwork von Dag E. Clausen versehen.

Die erste Single von Agropelter trägt den Titel The Book Of Hours Part II und wird von einem fesselnden, überirdischen Video begleitet, das von Batu Bintas (Imaginatrix) erstellt wurde. Seht euch das Video hier an:

Olsen verrät: „The Book Of Hours Part II was one of the first ideas I started developing during the writing process for the album. It is a dynamic piece that touches on multiple moods and themes, and I think the video did a great job capturing that.“

Das Interesse an skandinavischem Prog Rock nimmt weiterhin zu, und die Band Agropelter wird sicherlich ein Teil dieses Trends sein.

The Book Of Hours – Trackliste:

1. Flute Of Peril

2. Levitator

3. Burial Mound

4. The Book Of Hours Part I

5. The Book Of Hours Part II

6. The Book Of Hours Part III

7. The Book Of Hours Part IV

