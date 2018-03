Die Recklinghauser Post-Hardcore-Truppe ALAZKA hat soeben das offizielle Video zu ‚Phoenix ll.‚ veröffentlicht, in welchem sie eine brandneue, ruhige Version ihres Songs ‚Phoenix‘ darbieten. Die Originalversion des Tracks stammt von ihrem Debütalbum »Phoenix«, das am 1. September 2017 veröffentlicht wurde. ‚Phoenix II.‘ wird ab Freitag, dem 02. März, auf allen digitalen Plattformen erhältlich sein.

Die Band kommentiert: „Es ist jedes Mal wieder ein Spaß und eine Herausforderung eine alternative Version von einem unserer Songs zu schreiben und wir sind froh, diese Version endlich mit euch teilen zu können!“

Bestellt Euch »Phoenix« hier: http://geni.us/AlazkaPhoenix

Die Band hat kürzlich ihre Headline-Tour durch Japan für diesen März und ihre Tour mit WE CAME AS ROMANS, POLARIS und THE PLOT IN YOU bekanntgegeben.

ALAZKA JAPAN TOUR 2018

14.03. J Tokyo – Hatsudai Wall

15.03. J Shinjuku – Nine Spices

16.03. J Osaka – Clapper

17.03. J Tsurumai – Daytrip

18.03. J Shibuya – Cyclone

w/ WE CAME AS ROMANS, POLARIS, THE PLOT IN YOU

20.04. A Vienna – Impericon Festival @ Arena^

21.04. D Oberhausen – Impericon Festival @ Turbinenhalle^

22.04. CH Solothurn – Impericon Festival @ Kulturfabrik Kofmehl^

24.04. D Wiesbaden – Schlachthof

25.04. D Hamburg – Logo

26.04. D Berlin – Musik & Frieden

27.04. D Munich – Impericon Festival @ Backstage

28.04. D Leipzig – Impericon Festival @ Messe

29.04. D Hanover – Faust

30.04. NL Sneek – Het Bolwerk

— WCAR Headlining —

02.05. UK Nottingham – Rescue Rooms

03.05. UK Bristol – The Fleece

04.05. UK Glasgow – Cathouse

05.05. UK Manchester – Night People

06.05. UK Leeds – The Key Club

08.05. UK London – Underworld

— WCAR Headlining —

09.05. B Antwerp – Zappa*

10.05. D Trier – Mergener Hof*

11.05. D Stuttgart – clubCANN*

12.05. I Pinarella – Rock Planet Club*

*no WE CAME AS ROMANS

^no POLARIS / THE PLOT IN YOU

Mehr von ALAZKA:

‚Ghost‘ (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO): https://youtu.be/PFHpgqZ7PmI

Holt Euch die Single hier: https://alazka.lnk.to/Ghost

‚Phoenix‘ (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO): https://youtu.be/OPEN2cfsebE

Holt Euch die Single hier: https://Alazka.lnk.to/Phoenix

‚Everything‘ (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO): https://youtu.be/Hr0dssy23f4

‚Empty Throne‘ (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO): https://youtu.be/1GczY8fsAsk

Holt Euch die Single hier: https://Alazka.lnk.to/EmptyThrone

‚Empty Throne‘ (LIVE AKUSTIK VIDEO): https://youtu.be/jVDOZX4HZvY

ALAZKA sind:

Tobias Rische | Gesang

Kassim Auale | Gesang

Dario Sanchez | Gitarre

Marvin Bruckwilder | Gitarre

Julian Englisch | Bass

Tobias Lotze | drums

