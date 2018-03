Bei Boersma Records werden weiter fleißig neue Signings bekannt gegeben. Neu bei der Essener Plattenfirma sind CIVIC SOMA aus Hamburg, die einen weltweiten Vertrag beim Label unterschrieben haben. Das Debütalbum der Psychedelic-Progressive-Rock-Formation hört auf den Namen „Hybris“ und wird am 21.09.2018 sowohl digital als auch physisch in jedem gut sortierten Sortiment erhältlich sein.

Die Band zum Signing:

Wir sind sehr glücklich, dass uns das junge und engagierte Label Boersma Records in seine Reihen aufnimmt. Auf eine großartige Zusammenarbeit! Lange haben wir darauf gewartet, unser Debütalbum „Hybris“ auf die Welt loszulassen, und am 21.09.2018 ist es endlich soweit. Vielen Dank an alle, die uns bis hierhergebracht haben, und an unsere neuen Partner: Boersma Records!“

Tanja von Boersma Records:

„Wir freuen uns sehr, mit Civic Soma eine interessante und spielfreudige Band in unserer Label-Familie begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen!“

Facebook: https://www.facebook.com/civicsoma/

Kommentare

Kommentare