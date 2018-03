Die Könige des Classic Punk, THE ADICTS, haben ihr elftes Studioalbum »And It Was So!« letzten November via Nuclear Blast (US) und Arising Empire (EU/UK) auf den Markt gebracht. Nun kann die Band endlich auch Shows ankündigen, um die neuen Tracks live in Europa vorzustellen. Dabei werden THE ADICTS im Rahmen dieser 25 Shows umfassenden Tournee u.a. bei den Rebellion Festivals in Amsterdam und Blackpool auftreten. Die Terminübersicht gibt es unten.

02.06. D Köln – Live Music Hall

03.06. NL Amsterdam – Rebellion Festival

08.06. E Lleida – Kalikeño Rock Fest

09.06. D Leipzig – Felsenkeller

28.06. UK London – Islington Academy

29.06. UK Bristol – Marble Factory

30.06. UK Manchester – North West Calling

01.07. UK Norwich – Waterfront

03.08. F Albi – Xtreme Fest

05.08. UK Blackpool – Rebellion Festival

28.09. B Sint-Niklaas – De Casino

29.09. NL Leiden – Gebr. De Nobel

01.10. D Krefeld – Kulturfabrik

02.10. D Wilhelmshaven – Pumpwerk

03.10. D Berlin – Huxleys Neue Welt

04.10. D Hamburg – Markthalle

05.10. D Dresden – Eventwerk

06.10. D Potsdam – Lindenpark

09.10. D Münster – Sputnik-Halle

11.10. CZ Prag – MeetFactory

12.10. CZ Ostrau – Brick House

15.10. D München – Backstage

18.10. D Nürnberg – Hirsch

19.10. CH Bern – Dachstock

21.10. D Frankfurt – Batschkapp

Tickets & Infos: http://bit.ly/Adicts_Europe2018

Holt Euch ihr aktuelles Album »And It Was So!« hier: http://geni.us/TheAdictsAndItWasSo

Mehr zu »And It Was So!«:

‚And It Was So!‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=SMnUin48PKs

‚Picture The Scene‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2OY-GvvknOA

Mit ihren einmaligen »Clockwork Orange«-Droog-Outfits, ihrer ansteckenden, kraftvollen, äußerst rasanten Musik und ihren unvergesslichen Konzerten sind THE ADICTS, die sich 1975 in Ipswich, England zusammengefunden haben, keine Unbekannten in der Szene. Diese Punk-Legenden geben musikalisch weiterhin Vollgas.

Die Band kommentiert: „»And It Was So!« ist der Titel, er entspricht einfach genau dem, was das Album ist.“

Das Album wurde in La Habra in Pete’s Place aufgenommen. Um die technische Umsetzung kümmerten sich Tom Arley, Pete Dee und Christopher Brookes. Pete war außerdem in den Mixing-Prozess des Albums involviert. Das Cover-Artwork des Albums wurde von der Band selbst erstellt.

THE ADICTS sind:

Monkey | Gesang & Chop Sticks

Pete Dee | Leadgitarre

Kid Dee | Schlagzeug

Highko Strom | Gitarre

—

Weitere Infos:

www.facebook.com/theadicts | https://www.instagram.com/theadictsofficial/ | www.arising-empire.com

