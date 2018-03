Nur noch zwei Tage bis zur Veröffentlichung der ersten MICHAEL SCHENKER FEST Studio-CD, welche von Michael Voss-Schoen co-produziert wurde um am 02. März 2018 unter dem Titel »Resurrection« erscheinen wird. Zu hören sind darauf, neben Michael Schenker und den drei M.S.G.-Sängern Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley, auch Doogie White (Michael Schenker’s TEMPLE OF ROCK) sowie die Instrumentalisten Steve Mann (Gitarre, Keyboards), Ted McKenna (Schlagzeug) und Chris Glen (Bass). Als Gäste sind auf »Resurrection« zudem Kirk Hammett, Wayne Findlay sowie Michael Voss-Schoen vertreten.

Heute erscheint der vierte Studio Trailer, worin Michael Schenker über sein charakteristisches Gitarrenspiel spricht.

Tracklists:

CD

01. Heart And Soul

02. Warrior

03. Take Me To The Church

04. Night Moods

05. The Girl With The Stars In Her Eyes

06. Everest

07. Messin‘ Around

08. Time Knows When It´s Time

09. Anchors Away

10. Salvation

11. Livin’ A Life Worth Livin’

12. The Last Supper

Bonus DVD

01. Warrior (video clip)

02. Michael Schenker Fest – The Documentation

03. Michael Schenker Fest – Interview

04. Michael Schenker Fest at Loudpark 2017

Bestellt »Resurrection« hier im Format Eurer Wahl: http://nblast.de/MSFResurrection

Bestellt »Resurrection« hier digital vor und erhaltet ‚Warrior‘ und ‚Heart And Soul‘ sofort: http://nblast.de/MSFResurrection

»Resurrection« wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

CD

CD + DVD-DIGI (incl. Bonus-DVD)

CD + DVD-Earbook (incl. Bonus-DVD & extended artwork)

2LP (black in gatefold)

2LP (clear in gatefold)

2LP (clear + red splatter in gatefold, NUCLEAR BLAST MAILORDER EXCLUSIVE!)

2LP (gold in gatefold, NUCLEAR BLAST MAILORDER EXCLUSIVE!)

BOX (DIGI + Flying V Replica + photo card)

MICHAEL SCHENKER FEST LIVE 2018

mit den drei Original-M.S.G-Sängern Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley sowie Doogie White (ex-RAINBOW, Michael Schenker’s TEMPLE OF ROCK)

06.03. USA Silver Springs, MD – The Fillmore

07.03. USA Pittsburgh, PA – Carnegie Music Hall

09.03. USA Boston, MA – Berklee Performance Center

10.03. USA New York, NY – Irving Plaza

11.03. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

12.03. CDN Montréal, QC – Club Soda

14.03. USA Detroit, MI – Royal Oak Music Theatre

16.03. USA Cleveland, OH – Agora Theatre

17.03. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

18.03. USA Milwaukee, WI – Pabst Theater

19.03. USA Minneapolis, MN – Cabooze

22.03. USA Seattle, WA – Neptune Theatre

24.03. USA San Jose, CA – Events Center

25.03. USA Anaheim, CA – The Grove

26.03. USA Phoenix, AZ – Marquee Theatre

27.03. USA Las Vegas, NV – House of Blues

29.03. USA Denver, CO – Cervantes Ballroom

31.03. USA San Antonio, TX – Vibes Event Center

01.04. USA Dallas, TX – Bomb Factory

03.04. USA Tampa, FL – The Ritz

Meet & Greets: www.michaelschenkerfest.com

28.04. S Stockholm – Rock City Stockholm

08.11. UK Pwllheli – Hard Rock Hell

Michael Schenker ist einer der bedeutendsten Rockgitarristen der Musikgeschichte: Schon seit den Siebzigerjahren verzaubert der Saitenhexer die Rockgemeinde mit seinem charakteristischen Gitarrenspiel. So setzte er sich u.a. mit UFO-Hits wie ‚Doctor Doctor‘ und ‚Rock Bottom‘ selbst ein Denkmal und prägte SCORPIONS-Klassiker wie ‚Lovedrive‘, ‚Coast To Coast‘ oder ‚Holiday‘.

1979 beschloss das „German Wunderkind“ schließlich, fortan sein eigener Chef zu sein, gründete die MICHAEL SCHENKER GROUP, kurz: M.S.G., und veröffentlichte unter diesem Banner Großtaten wie »Assault Attack«, »Built To Destroy«, das Live-Vermächtnis »One Night At Budokan« sowie die McAULEY SCHENKER GROUP-Perlen »Perfect Timing« und »Save Yourself«. M.S.G. wurde ebenfalls Heimat für einige großartige Sänger, allen voran Gary Barden, Graham Bonnet (ex-RAINBOW) und Robin McAuley. Diese drei wurden jüngst Teil des großangelegten MICHAEL SCHENKER FEST, dessen umjubelte Tokio-Show im März 2017 als Live-CD sowie auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Mit der nun kommenden Platte geht Michael Schenker noch einen Schritt weiter und erfüllt endlich den langersehnten Wunsch aller Hard Rock-Fans – ein eigenes MICHAEL SCHENKER FEST-Album!

Mehr zu »Resurrection«:

‚Warrior‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=D2VtSdZHKbE

‚Heart And Soul‘ LYRIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2rJkc6jGTzg

Der Song befindet sich ebenfalls auf der 12″-Single »Warrior«.

Bestellt diese hier: http://nblast.de/MSFHeartAndSoul

Trailer #1 – Die Albumidee:



Trailer #2 – Die vier Sänger:



Trailer #3 – Kirk Hammetts Gastbeitrag:



—

Weitere Infos:

www.michaelschenkerhimself.com

www.facebook.de/michaelschenkerrocks

www.twitter.com/MW_Schenker

https://www.instagram.com/michaelschenkerrocks/

www.nuclearblast.de/michaelschenkerfest

Kommentare

Kommentare