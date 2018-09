Alkaline Trio: Neuer Song „Demon And Division“ / „Is This Thing Cursed?“ seid Freitag bei Epitaph

Letzten Freitag (31.08.) veröffentlichen ALKALINE TRIO via Epitaph/Indigo mit „Is This Thing Cursed?“ nicht nur ihr neuntes Studioalbum, sondern außerdem ihren ersten Output seit fünf Jahren!

„Demon And Division“! Nachdem das Trio bereits „Blackbird“ sowie den Titeltrack vorgestellt hat, folgt nun nur zwei Tage vor Albumveröffentlichung Vorab-Track #3:

„Is This Thing Cursed“ erinnert an die Anfangstage von ALKALINE TRIO, als die Band noch in einem kleinen Apartment in Chicago geprobt hat. „Demon And Division“ fängt dabei die Stimmung von ihrem geliebten Song „San Francisco“ ein, welcher auf ihrem ersten Album „Goddamnit“ zu finden ist.

Das neue Album entstand fast in Gänze im Studio und wurde von Cameron Webb (Pennywise, Motörhead) produziert und gemixt. In physischer Form erscheint es am 19. Oktober.

Pre-Order ALKALINE TRIO – IS THIS THING CURSED? – TRACK LISTING 01. Is This Thing Cursed? 02. Blackbird 03. Demon and Division 04. Little Help? 05. I Can’t Believe 06. Sweet Vampires 07. Pale Blue Ribbon 08. Goodbye Fire Island 09. Stay 10. Heart Attacks 11. Worn So Thin 12. Throw Me To The Lions 13. Krystalline

