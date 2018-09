Death From Above: mit neuer Single „Keep It Real Dumb“

Nachdem Death From Above unter anderem drei erfolgreiche Shows in München und auf den legendären Reading & Leeds-Festivals gespielt haben, präsentieren sie Euch nun die exklusive Single „Keep It Real Dumb“ – bevor es in den Staaten wieder auf Tour geht!

Wie gewohnt konzentrieren sich die fröhlichen Helden des disharmonischen Todestanzes – Sebastien Grainger (Gesang, Schlagzeug) and Jesse F. Keeler (Bass, Keyboards) – auch hier ganz auf ihre Vorliebe der nimmermüden Bewegung und zelebrieren mit geballter Intensität ihren Punk getriebenen Disco-Rock.

„Wir fühlen uns zur Weiterentwicklung verpflichtet!“, sagt Sebastien über ihr jüngstes Album „Outrage! Is Now“. „Wir wollten beide sehen, wie weit wir den Sound von DEATH FROM ABOVE vorantreiben können, ohne dabei von unserer ursprünglichen Zielvorstellung abzuweichen.“ ergänzt Jesse. Die beiden Jungs begannen bereits über „Outrage! Is Now“ nachzugrübeln, als sie noch mitten in den Arbeiten für ihr letztes Album The Physical World steckten.

Jenes Album markierte eine schweißtreibende und triumphale Rückkehr nach einer fast ein Jahrzehnt andauernden Studio-Auszeit, wie auch die zahllosen überwältigenden Kritiken von Rolling Stone, LA Times, Monster Children, Uncut, Alternative Press und KERRANG! bewiesen, die alle in ihren eigenen Worten von einem annähernd perfekten Soundtrack sprachen.

