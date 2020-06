Amorphis: enthüllen Teaser zum zweiten „Stream From The North Side“

Amorphis feiern dieses Jahr ihr 30. Jubiläum. Aufgrund der aktuellen Lage musste die eigentliche Jubliäums-Tour der Band verschoben werden, aber um ihre Fans aufzuheitern, spielen Amorphis zwei Livestream-Shows am 3. und 4. Juni 2020. Nach der ersten Show gestern enthüllt die Band heute einen kurzen Clip, um ihren Fans einen Eindruck von den Livestream-Shows zu geben. Seht euch das Video hier an:

“Amorphis haben schon viele Nachfragen für einem Livestream erhalten, also haben wir jetzt zwei verschiedene Jubiläums-Shows geplant, die für die Fans live übertragen werden,” sagt Gitarrist und Gründungsmitglied Esa Holopainen. „Niemand weiß, wie lange diese Situation noch so bleiben wird, also sind diese Streams wohl die einzigen Amorphis Liveshows in nächster Zeit.“

Der erste Stream ist jetzt komplett für die nächsten 48 Stunden erhältlich unter: https://www.semilive.fi/fi/product/menneet-tapahtumat/amorphis-june-3rd-2020-livestream/

Tickets für den zweiten Livestream heute Abend um 20.00 CET findet ihr hier: www.semilive.fi

Die Band streamt zwei verschiedene Shows über SemiLive.fi, von denen die erste für Fans in Amerika ausgelegt ist, die heute stattfindende zweite Show für Fans in ihrem Heimatland Finnland, sowie Europa, Großbritannien und Russland. Der Kauf eines Tickets bietet die Möglichkeit, die Show bis zu 48 Stunden danach noch einmal anzuschauen. Zusätzlich zu den normalen Tickets gibt es auch die sogenannten Support-Tickets, die es Fans ermöglichen, die Band in einer schweren Zeit zu unterstützen. Es wird auch ein spezielles Stream From The North Side T-Shirt Design geben, das nur in den nächsten zwei Wochen erhältlich ist.

Amorphis 30th Anniversary – Stream From The North Side

Donnerstag, 4. Juni 2020

Helsinki 21:00

Berlin 20:00

London 19:00

Moscow 21:00

Tokyo 03:00 (+ 1 day)

Mehr zu Queen Of Time:

The Bee: https://www.youtube.com/watch?v=xf_4uvymwRw

Wrong Direction: https://www.youtube.com/watch?v=Bz9uAOM4DHo

Amongst Stars: https://www.youtube.com/watch?v=Jg2VqUTNjsw

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=Q5190lgEEwU

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=uZisWEJNo68

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=YmwgLyhmL5w

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=MNyIdiMu3rA

More information:

www.amorphis.net

www.facebook.com/amorphis

www.instagram.com/amorphisband

www.nuclearblast.de/amorphis