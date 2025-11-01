Andre Corbin (ehemaliges Helstar-Mitglied): veröffentlicht mit seinem eigenen Projekt Monster Killer den neuen Track „War Drums“

Für viele Fans von Power-Metal mit neoklassischem Flair weckt der Name Andre Corbin Erinnerungen an schnelle, melodische Riffs, bezaubernde Harmonien und jenen unverwechselbaren Sound, zu dessen Entstehung der Gitarrist auf den Helstar-Alben A Distant Thunder (1988) und Nosferatu (1989) beigetragen hat – den bis heute meistgelobten Werken aus dem umfangreichen Katalog der Band.

1987 zog Andre von Houston nach Los Angeles, um sich Helstar anzuschließen, die gerade dabei waren, einen Vertrag mit Metal Blade Records zu unterzeichnen. Kurz darauf gingen Helstar unter der Leitung von Produzent Bill Metoyer ins Studio und nahmen ihr drittes Album A Distant Thunder auf, das 1988 erschien und von einer Europatournee gefolgt wurde.

Nach seiner Rückkehr in die USA begannen auf Wunsch des Labels die Vorproduktionsarbeiten für das spätere Album Nosferatu. Die angespannte Stimmung führte zu internen Problemen in der Band, und schon bald verließ Andre Corbin sie zusammen mit Schlagzeuger Frank Ferreira, um sich anderen Projekten zu widmen. Das folgende Jahrzehnt war zu beschwerlich, und Mitte der 90er-Jahre hatte Andre genug und kehrte der Musik ganz den Rücken. Andre Corbin verschwand aus der Öffentlichkeit und spielte jahrelang keine Gitarre mehr.

Andre Corbin ist bereit für sein fulminantes Comeback. Er hat fleißig an seinem neuen Projekt Monster Killer gearbeitet und die ersten neuen Songs seit 1989 veröffentlicht. Mit dem fantastischen griechischen Sänger Tasos Lazaris (One Machine, Savage Grace) und dem italienischen Schlagzeuger Fabio Alessandrini (Annihilator, Bonfire) spielt Andre aktuell selbst Gitarre, Bass und Keyboard.

Nun könnt ihr den Song War Drums streamen, gemischt vom legendären Randy Burns, der an Meilensteinen der Metal-Musikgeschichte wie Megadeths Peace Sells… But Who’s Buying?, Deaths Scream Bloody Gore sowie Alben von Suicidal Tendencies, Kreator, Nuclear Assault und anderen mitgewirkt hat.

Andre Corbin’s Monster Killer Line-Up:

Andre Corbin – Gitarre, Bass, Keyboards

Tasos Lazaris – Gesang

Fabio Alessandrini – Schlagzeug