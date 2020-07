Annisokay: veröffentlichen neue Single + Video ‚Like A Parasite‘

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung ihrer vorherigen Single Stfu, die in kürzester Zeit die 1 Millionen Streams und darüber hinaus erreichte, schlägt das in Leipzig / Halle, Deutschland, ansässige Metalcore-Powerhouse Annisokay mit ihrer neuen, mächtigen Single Like A Parasite zurück und präsentiert die Aufnahme des neuen Frontmanns Rudi Schwarzer in ihre Reihen! Um diese neue und frische Besetzung zu feiern, kommt der Song mit einem wunderschönen, aber dunklen Musikvideo – jetzt ansehen und anhören!

Hört euch den neuen Sound von Annisokay in ihrem Musikvideo zu Like A Parasite hier an:

Holt euch den Song hier: https://Annisokay.lnk.to/likeaparasite

Annisokay EU Tour 2020

mit Future Palace & Set Your Sails

30.09.2020 – DE – Wiesbaden, Schlachthof

01.10.2020 – DE – Stuttgart, Universum

02.10.2020 – DE – Essen, Turock

03.10.2020 – DE – Schweinfurt, Stattbahnhof

08.10.2020 – DE – Berlin, Musik & Frieden

09.10.2020 – DE – Hamburg, Gruenspan

10.10.2020 – DE – Osnabrück, Bastard Club

16.10.2020 – AT – Wien, Chelsea

17.10.2020 – DE – Cham, L.A. Eventhalle

18.10.2020 – CH – Zürich, Dynamo / Werk 21

22.10.2020 – DE – München, Backstage Halle

23.10.2020 – DE – Jena, F-Haus

25.10.2020 – DE – Nürnberg, Z-Bau

28.10.2020 – DE – Hannover, Musikzentrum

29.10.2020 – DE – Köln, Helios37

12.12.2020 – DE – Leipzig, Täubchenthal

Tickets: https://tourlink.to/annisokay