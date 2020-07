Better Noise Music Festival: findet am 16. Juli in Zusammenarbeit mit LiveXLive statt

Während sich die Welt fragt, welches unerwartete Ereignis als nächstes auf uns zukommt, eröffnet Better Noise Music den Sommer mit einem virtuellen Musikfestival, bei dem einige der größten Namen der heutigen Rockmusik teilnehmen werden. Die Veranstaltung wird am Donnerstag den 16. Juli weltweit ausgestrahlt und wird in diesem Rahmen Spenden für die Global Recovery Initiatives Foundation (GRI) sammeln.

Das Event kann weltweit über die Facebook, YouTube und Twitter Kanäle von Better Noise Music zu folgenden Zeiten live mitverfolgt werden:

3pm PST (Los Angeles – USA / Vancouver – Canada)

6pm EST (New York – USA / Toronto – Canada)

11pm BST (London – UK)

Midnight CET (Continental Europe)

8am ACT (Sydney/Melbourne – Australia – am 17. Juli)

Das Better Noise Music Festival bietet ein beeindruckendes Line Up, noch nie gezeigte Videoinhalte sowie exklusive Einblicke in zwei anstehende Better Noise Films-Projekte, die für den Herbst 2020 geplant sind: Sno Babies und The Retaliators. Folgende BNM Künstler werden Teil des Line Ups sein:

Mötley Crüe Five Finger Death Punch Papa Roach Awolnation Cory Marks Dirty Heads The Hu Bad Wolves Escape The Fate From Ashes To New Fire From The Gods Bleeker Tuk Smith Islander All Good Things Hyro The Hero Eva Under Fire Nvrlands Little Stranger Tempt

Das Event wird in Zusammenarbeit mit LiveXLive veranstaltet, einer globalen Plattform für Live-Stream und On-Demand-Audio-, Video- und Podcast-Inhalte der Bereiche Musik, Comedy und Popkultur. Über LiveXLive werden alle live gestreamten Auftritte zeitgleich auf YouTube, Facebook, Twitch und Twitter übertragen. Der Erlös kommt der Global Recovery Initiatives Foundation (GRI) zugute.

Zur Feier dieser besonderen Veranstaltung wird es vom 10. bis 23. Juli weltweit besondere Sales Aktionen via Apple und Amazon auf den Katalog der teilnehmenden Better Noise Künstler geben.