The Hu: veröffentlichen Deluxe Edition ihres Debütalbums “The Gereg” zusammen mit Film “The HU: Road To The Gereg”

10. Juli 2020, die erfolgreichste Band der Mongolei, The HU, veröffentlichten die Deluxe Version ihres von der internationalen Kritik gelobten Debütalbums The Gereg, auf dem neben drei neuen Akustik Versionen ebenfalls Kollaborationen mit Jacoby Shaddix (Papa Roach), Danny Case (From Ashes To New) und Lzzy Hale (Halestorm) zu hören sind. Die überarbeitete Version des Songs Yuve Yuve Yu feat. Danny Case kletterte als erste Radio Single der Band in Deutschland direkt auf Platz #2 der Rock-Radio-Charts, während die Feature Version des Songs Wolf Totem mit Jacoby Shaddix bisher über 10 Millionen mal auf YouTube angesehen wurde. Die dritte Zusammenarbeit zu Song Of Women feat. Lzzy Hale erschien bereits im Mai diesen Jahres. „Ich bin sehr dankbar, dass The HU mich, meine Worte und meine Melodie in diesem Song willkommen geheißen haben – Ich kann an weniger als einer Hand abzählen, wie oft ein Projekt meine Wahrnehmung verändert und meinen Glauben an die Menschheit erneuert hat. Dies war eines dieser Projekte„, sagt Hale. Das Akutsik Video zum Song Shireg Shireg wurde am 2. Juli veröffentlicht und bietet den Fans einen direkten Einblick hinter die Kulissen und in den Aufnahmeprozess im Studio. The Gereg Deluxe erscheint als Doppel CD Digipack, Vinyl LP sowie als Digital Album. Die Originalversion des Debütalbums wurde im September 2019 veröffentlicht und verkaufte sich weltweit bisher über 130.000 Mal. Das Werk landete in mehreren Ländern in den Top10 Charts, darunter in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien, sowie in den Top 20 Charts in Deutschland und Schweden.

Neben dem Deluxe-Album veröffentlichen The Hu heute ebenfalls den Film The Hu: Road To The Gereg, der einen Rückblick in den Entstehungsprozess des Albums, die darauf enthaltenen Features sowie die Entwicklungen auf dem Weg dorthin bietet. Außerdem wird der Film bisher unveröffentlichtes Behind-The-Scenes-Filmmaterial aus dem Tourleben, von Live-Auftritten, sowie von Videodrehs enthalten. Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf die Erzählungen der Band und aller Mitwirkenden gelegt. Im Fokus steht hier vor allem die Musik, die mongolische Kultur, die Entwicklung der traditionellen Instrumente, sowie die Symbolik und Konzeption von The Hu. The Hu: Road To The Gereg wird heute um 21.00 Uhr Deutscher Zeit über den Facebook und YouTube Kanal der Band ausgestrahlt werden.

Am vergangenen Wochenende spielten The Hu nach ihrer ausverkauften Welttournee eine Heimkehrshow im White Rock Center in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar zur Unterstützung der mongolischen Covid-19-Hilfe. Das Konzert wurde live über den staatlichen TV Sender MNB sowie über Facebook und YouTube ausgestrahlt und konnte zehntausende US Dollar an Spenden generieren. Zuvor saßen The Hu monatelang in Australien fest, als ihre Welttournee durch die Corona Pandemie abgebrochen werden musste. Im Rahmen dessen nutze die Band ihre Zeit vor Ort, um mit den Arbeiten zu ihrem zweiten Studioalbum zu beginnen. Der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung innerhalb der Band wurde durch diese Herausforderung noch weiter bestärkt. Daher war es ihnen sehr wichtig, etwas zurückzugeben und den von der Pandemie betroffenen Menschen in der Mongolei zu helfen.