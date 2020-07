Enslaved: enthüllen Musikvideo zu zweiter Single „Jettegryta“

Norwegens führende Progressive Black Metaller Enslaved haben heute die zweite Single Jettegryta von ihrem kommenden Studioalbum »Utgard«veröffentlicht. Begleitet wird der neue Track von einem frostigen Musikvideo, in dem ein idyllischer isländischer Gletscher von finsteren Mächten heimgesucht wird. Zudem hat die Band heute den Vorverkauf für ihr Album Utgard gestartet, das am 2. Oktober erscheint.

Grutle Kjellson kommentiert das Musikvideo: „Island war der perfekte Platz, um den Clip zu Jettegryta zu filmen. Jettegryta lässt sich mit Kessel des Riesens übersetzen und bezieht sich auf ein Naturphänomen, bei dem Flüsse oder Bäche – über eine lange Zeit hinweg – zylindrische Löcher in festes Gestein spülen. In der nordischen Mythologie hat Jette/Jotun (Riesen) diese Kessel erschaffen, um darin zu kochen. Und obwohl dieses Phänomen in Island nicht vorzufinden war, gibt es dort viele weitere faszinierende Schauplätze, die jene Riesen zum Verweilen einladen würden. Als nordische Siedler erstmals im 8. und 9. Jahrhundert nach Island kamen, glaubten sie auf Grund des Nebels und der Dämpfe der Vulkane, dass dort Elfen, Zwerge und Riesen hausen würden.

Und das erinnerte sie an die Geschichten von Utgard. Für sie wurde Island somit zum Eingang von Utgard, die letzte Grenze zwischen der Welt der Menschen und der Zauberwesen. Die Lyrics unseres Songs drehen sich um den Eintritt in solch mythologische und esotherische Welten; die Tiefen des eigenen Geists und der Vorstellungskraft, die Schwelle zum Traum, des Unterbewussten und der Welt des Chaos. Wir haben versucht, diese Welten in dem Clip einzufangen und hoffen, dass sie euch einen guten Eindruck darüber geben, was die ersten Siedler empfanden, als sie damals Island zum ersten Mal betraten.“Seht den Clip zu