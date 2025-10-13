Annisokay: kündigen neues Album an und veröffentlichen daraus ihre Single „Splinters“

Die deutsche Metalcore-Band Annisokay schließt ihre Abyss-Saga mit Abyss – The Final Chapter, das am 21. November veröffentlicht wird. Nach Pt. I (2023) und Pt. II (2025) rundet dieser Release die Reise mit roher Emotion und Kraft ab. Die neue Single Splinters startet die Vorbestellung und vereint Herzschmerz mit Trotz.
Seht euch sich das Video zu Splinters hier an:
Annisokay haben am 10. Oktober umfangreiche Abyss Pt. II Europe Tour in Tampere (FI) begonnen, die am 18.01.2025 in Nottingham (GB) endet.
Annisokay – Abyss Pt. II Europe Tour
10.10.2025 Olympia, Tampere (FI)
11.10.2025 Tavastia, Helsinki (FI)
13.10.2025 Kollektivet Livet, Stockholm (SE)
14.10.2025 John Dee, Oslo (NO)
16.10.2025 Pumpehuset, Copenhagen (DK)
17.10.2025 Große Freiheit 36, Hamburg (DE)
18.10.2025 Dynamo, Eindhoven (NL)
19.10.2025 Kavka, Antwerp (BE)
21.10.2025 Trabendo, Paris (FR)
22.10.2025 Le Rex, Toulouse (FR)
23.10.2025 Razzmatazz 2, Barcelona (ES)
24.10.2025 Chango, Madrid (ES)
25.10.2025 Vivo, Lisbon (PT)
20.11.2025 Garage, Saarbrücken (DE)
21.11.2025 FZW, Dortmund (DE)
22.11.2025 Carlswerk Victoria, Cologne (DE)
23.11.2025 Huxley’s Neue Welt, Berlin (DE)
25.11.2025 Batschkapp, Frankfurt am Main (DE)
26.11.2025 Im Wizemann, Stuttgart (DE)
28.11.2025 Dynamo, Zurich (CH)
29.11.2025 Legend, Milan (IT)
01.12.2025 Backstage, Munich (DE)
02.12.2025 Simm City, Vienna (AT)
03.12.2025 Barba Negra, Budapest (HU)
04.12.2025 Hype Park, Krakow (PL)
05.12.2025 Masters Of Rock Cafe, Zlin (CZ)
06.12.2025 Haus Auensee, Leipzig (DE)
15.01.2026 The Garage, London (GB)
16.01.2026 Key Club, Leeds (GB)
17.01.2026 Thekla, Bristol (GB)
18.01.2026 Rescue Rooms, Nottingham (GB)
