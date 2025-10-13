WDNHF: neuer Videoclip zu „The Procedure“ aus dem Debüt-Soloalbum „Consideration“ veröffentlicht

Nach der Veröffentlichung seines beeindruckenden Debütalbums Consideration im September präsentiert WDNHF, das Solo-Projekt von Schlagzeuger Thomas Wildelau (High Fighter), ein brandneues Musikvideo zu The Procedure. Der Clip, der jetzt auf YouTube verfügbar ist, setzt Wildelaus künstlerische Vision mit eindringlichen Bildern und einem tief reflektierenden Ton fort.

Der Song und seine visuellen Elemente tauchen tief in Fragen der Existenz, des Sinns und der Transformation ein und tragen die düster-reflektierende Atmosphäre des Projekts weiter. Seht euch den neuen Clip jetzt hier an:

„Who are we? Where are we going? What are we doing?“, fragt Wildelau. „These questions sound simple, yet they open up abysses. Human beings—thinking, feeling, doubting creatures—are caught between themselves and the world, between the inner and the outer, between meaning and emptiness. A procedure of the individual in the grand scheme of things – that sounds sober, almost technical. But in this sobriety lies a truth: we are part of a process that transcends us.“

Mit The Procedure verwandelt WDNHF diese Idee in ein audiovisuelles Erlebnis – metaphorisch, fast mythisch – bei dem der Prozess des Menschseins zu einer rituellen Reise durch innere Metamorphose wird.

Mehr Informationen zu WDNHF und dem aktuellen Album findet ihr hier:

