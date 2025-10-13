Thou: präsentieren Visualizer-Single „Suck“ aus dem Tribute-Album „Best Of Nine Inch Nails Redux“

Für die zweite Single des Begleitalbums Best Of Nine Inch Nails Redux, das parallel zur kommenden Ausgabe der MER Redux Series mit dem Titel The Downward Spiral Redux veröffentlicht wird, zollt die Sludge Metal-Band Thou aus Baton Rouge, Louisiana, mit ihrer Coverversion des NIN-Tracks Suck ein ultra-schweres Tribut.

Seht euch den offiziellen Visualizer für die erdrückende Version von Thou des Nine Inch Nails-Klassikers Suck hier an:

Thou kommentieren mit einem Zitat von Emil Cioran: „True confessions are written with tears only“, zitiert Sänger Bryan Funck ein Sprichwort des rumänischen Philosophen aus dem Jahr 1934: „But my tears would drown the world, as my inner fire would reduce it to ashes.“

Parallel zum Begleitalbum Best Of Nine Inch Nails Redux wird Magnetic Eye Records The Downward Spiral Redux veröffentlichen, das 14 Coverversionen der Originalalbum-Tracks in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung enthält, aufgenommen von einigen der faszinierendsten Künstler der harten und schweren Musikszene von heute.

Thou wurden 2005 von den Gitarristen Andy Gibbs und Matthew Thudium zusammen mit Schlagzeuger Terry Gulino und Bassist Mitch Wells gegründet. Mit Ausnahme des Schlagzeugers, dessen Platz nun von Tyler Coburn eingenommen wird, und der späteren Ergänzung mit KC Stafford als drittem Gitarristen, sind alle ursprünglichen Mitglieder nach wie vor bei Thou. Bevor sie 2007 ihr Debütalbum Tyrant veröffentlichten, trat Frontmann Bryan Funck der Band bei und steht bis heute am Mikrofon. Thou stammen aus Baton Rouge, Louisiana, und es ist daher kaum überraschend, dass ihr Sound von NOLA Sludge beeinflusst ist. Elemente von Doom und Stoner Metal sind ebenfalls präsent. Im Laufe der folgenden fünf Alben haben Thou sich sowohl live als auch als Aufnahme-Künstler einen hervorragenden Ruf erarbeitet und eine starke Fangemeinde aufgebaut. Ihr viertes Studioalbum Heathen (2014) wurde von Pitchfork ausgezeichnet, und bei der Roadburn Festival 2019 kollaborierten die Sludge-Monster mit Emma Ruth Rundle, was zum gemeinsamen Album May Our Chambers Be Full (2020) führte. Mit ihrer neuesten Veröffentlichung Umbilical (2024) ernteten Thou erneut hohe Anerkennung von Kritikern und Fans.