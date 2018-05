Armored Saint: kündigen europäische ‚Symbol of Salvation‘ Shows für November an!

Armored Saint: kündigen europäische ‚Symbol of Salvation‘ Shows für November an!

Diesen November werden Armored Saint nach Europa übersetzen, um ihren Klassiker Symbol Of Salvation darzubieten! Während dieser Konzerte werden Armored Saint Symbol Of Salvation vollständig aufführen!

Frontmann John Bush erklärt: „Wir freuen uns darauf, im November nach Europa zurückzukehren, um die Metal Hammer Paradise Show zu spielen! Außerdem spielen wir in anderen Städten wie Mailand, Budapest oder Zagreb zum ersten mal überhaupt. Überall werden wir Symbol of Salvation in Gänze aufführen, das dürfte großartig werden! Kommt raus, Metalheads, Saint werden euch in diesen kalten Herbstnächten ordentlich einheizen!“

Armored Saint

02/11/18 NL – Enschede – Atak

03/11/18 DE – Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Para

08/11/18 HU – Budapest – A38

10/11/18 HR – Zagreb – Mochvara Club

11/11/18 IT – Milan – Legend Club

Kommentare

Kommentare