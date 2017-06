Beyond Creation: Gehen im Juni auf Tour und spielen eine Show in Deutschland

Beyond Creation gehen in wenigen Tagen auf Tour und werden Ende Juni ein Konzert in München geben. Wer die Progressive Death Metal aus Kanada nicht verpassen möchte hat folgende Möglichkeiten die Gruppe zu erleben:

18 Jun 17 Clisson (FR) Hellfest

+Virvum

20 Jun 17 Aarau (CH) Kiff

21 Jun 17 Bologna (IT) Alchemica Music Club

22 Jun 17 Ljubljana (SI) Orto Bar

23 Jun 17 Sisak (HR) Klub Mladih Skwhat

24 Jun 17 Tuzla (BA) Club Palma

25 Jun 17 Sofia (BG) Live & Loud

26 Jun 17 Cluj (RO) Napoca The Shelter

27 Jun 17 Kosice (SK) Colloseum

28 Jun 17 Budapest (HU) Dürer Kert

29 Jun 17 Wien (AT) Viper Room

30 Jun 17 München (DE) Feierwerk

01 Jul 17 Colmar (FR) Le Grillen

02 Jul 17 Utrecht (NL) dB’s

03 Jul 17 Paris (FR) Gibus Live

07 Jul 17 Dubai (AE) The Music Room

09 Jul 17 Winthorpe (UK) Newark Showground (UK Tech Fest 2017)

Quelle: www.season-of-mist.com

