Beyond The Black: Songs Of Love And Death Tour startet im November 2015

Die musikalische Erfolgsgeschichte des Jahres läuft weiter und weiter: Mit „Unbroken“ veröffentlichen Beyond The Black bereits die dritte Single aus ihrem Debüt „Songs Of Love And Death“ und sie spielen im November nun auch endlich ihre erste ausgedehnte Headliner Tour!

Mit ihrem Album hatten die deutschen Symphonic-Metal-Durchstarter im Februar auf Anhieb Platz 12 der deutschen Albumcharts erklommen. Nach einer so kurzen Bandgeschichte gibt es 2015 schon Höhepunkte zu verzeichnen, wie sie die ganz Großen erleben: Gewinner des Metal Hammer Awards 2015 in der Kategorie „Bestes Debütalbum“, eigene UK Tour, ausverkaufte Club-Tour in Deutschland, Auftritte auf Großfestivals wie dem Rockavaria, Novarock, natürlich wieder Wacken und zudem spielten sie als Support für niemand geringeren als die Metal Legenden SAXON!

Auf „Unbroken“ beweisen Beyond The Black nun ihre ganze epische Größe. Ein zartes Piano begleitet Sängerin Jennifer Haben, bevor die Band dramatische Riffs zu einem kraftvollen Refrain steigern.

So pendelt der „Female-fronted Metal“ von Beyond The Black kunstvoll zwischen Epik und Pomp und setzt dabei ebenso auf filigrane Gothic-Melodien und melancholische Keyboards wie auf kraftvolle Gitarrensoli und Metal-Elemente. Immer im Fokus: die Stimme der erst 20-jährigen Jennifer Haben sowie die einzigartige Atmosphäre, welche die Band kreiert.

Natürlich werden Beyond The Black ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben: Im Herbst steht die erste eigene Headliner-Tournee an. Diese Band will die Welt erobern – und die Zeichen stehen nicht schlecht…

Songs Of Love And Death Tour 2015

12.11.2015 – Frankfurt am Main – Batschkapp

13.11.2015 – Saarbrücken – Garage

14.11.2015 – Köln – Live Music Hall

16.11.2015 – Bremen – Aladin

17.11.2015 – Herford – X

19.11.2015 – Kiel – Max

20.11.2015 – Rostock – Mau Club

21.11.2015 – Berlin – Astra

23.11.2015 – Nürnberg – Hirsch

24.11.2015 – München – Backstage Werk

25.11.2015 – Ludwigsburg – Rock Fabrik

26.11.2015 – Mannheim – Alte Seilerei

27.11.2015 – AU-Graz – Explosiv – Special Guest to „Visions Of Atlantis“ 35 minutes set

28.11.2015 – AU-Wien – Szene

29.11.2015 – CH-Pratteln – Z7

