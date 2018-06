Billy Talent: F.U.MS Charity Show in Wiesbaden am 16.08.2018

Das ist der Spirit mit dem Billy Talent nun bereits seit 2006 dieser heimtückischen Krankheit entgegen treten. Damals ging Aaron Solowoniuk (Drums) mit seinem Leiden an die Öffentlichkeit und Billy Talent spielten damals die erste F.U. MS Show in Toronto. „FUMS steht für „Fick dich Multiple Sklerose“. Angefangen hat alles 2006 als ich es leid war meine Krankheit zu verstecken. Ich erzählte den Leuten, dass ich mit MS lebe und wir organisierten ein Konzert zu Gunsten der FUMS Organisation in Toronto. Seit dem gab es diverse Events bei denen wir Geld für die MS Society Kanada aber auch für den deutschen Ableger gesammelt haben.“

Nun steht ein weiteres Event an. Am 16.08.2018 spielen Billy Talent eine F.U.MS Charity Show im Schlachthof in Wiesbaden. Die gesamten Einnahmen gehen zu 100% an die Deutsche MS Gesellschaft: https://www.dmsg.de/

Toronto`s Finest haben uns übrigens verraten, dass sie in Wiesbaden diverse ältere Songs der ersten Alben spielen werden und auch ein paar Fan-Favorites, die es in letzter Zeit nicht in die Setlist geschafft haben.

Billy Talent spielen 2018 als Headliner beim Hurricane und Southside Festival (vom 22.-24.juni). Die exklusiven Hardtickets für das Konzert in Wiesbaden am 16.08.2018 gibt es für es für 45 .- € (Ticketlink) ausschließlich auf den beiden Festivals. Der öffentliche Vorverkauf startet am 25. Juni 2018.

Billy Talent, haben zudem Anfang des Monats die Gründung des Billy Talent Charity Trust bekannt gegeben. Der Charity Trust wirrd von Band-Drummer Aaron Solowoniuk geleitet.

„Seit unserem Start vor 25 Jahren war es unserer Band stets wichtig, etwas zurückzugeben“, sagt Solowoniuk über die wohltätige Stiftung. „Die Gründung von BTCT gibt uns die Möglichkeit, eine Vielzahl von Organisationen zu unterstützen, an deren Werte wir glauben.“

In den Jahren seit ihrer Gründung haben Billy Talent international fast drei Millionen Alben verkauft, davon allein über eine Million in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihre ersten drei Alben „Billy Talent I – III“ haben in Deutschland allesamt Platin-Status, „Billy Talent II“ sogar Doppel-Platin, dazu kommt Gold-Status für „Dead Silence“ (2012). Mit dem letzten Album „Afraid Of Heights“ (2016) eroberte die Band einmal mehr Platz 1 in Deutschland, womit sie ihre Erfolgsbilanz hierzulande auf insgesamt drei #1-Alben und ein #2-Album ausbauten.

