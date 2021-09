Black Stone Cherry: präsentieren das neue Musikvideo zu „Give Me One Reason“

Black Stone Cherry und Mascot Records / Mascot Label Group haben bereits am 27. August das siebte Studioalbum der Band, The Human Condition, in einer erweiterten Auflage digital veröffentlicht. Heute präsentieren sie das offizielle Musikvideo zum Tracy Chapman Klassiker Give Me One Reason, das hier zu sehen ist:

„Tracy Chapmans Stimme und Songs sind absolut zeitlos. Wir waren schon immer Fans ihrer Musik, besonders von Give Me One Reason. Chris hat immer so toll geklungen, wenn er diesen Song gesungen hat, also haben wir beschlossen, unsere Version des Songs im Studio aufzunehmen. Wir hätten uns nie vorstellen können, welch positives Feedback wir auf etwas bekommen haben, von dem wir dachten, es sei nur eine lustige Version eines bereits großartigen Songs! Wir hoffen, er gefällt euch!”, so die Band.

The Human Condition wurde nur wenige Tage vor dem Covid-19 Lockdown in Kentucky fertiggestellt, und im Laufe der Ereignisse wurde deutlich, dass das Album Texte enthielt, die unheimlich vorausschauend waren. Bei der Ankündigung des Albums sagte Schlagzeuger John Fred Young: „Während der Sessions herrschte eine echte Angst vor dem Unbekannten – es war eine beängstigende Zeit. Jeder Song auf diesem Album erzählt eine Geschichte über die Erfahrungen, die wir alle durchmachen – unser Glück, unsere Kämpfe und wie wir uns anpassen müssen.“ Bis heute wurden die Songs des Albums insgesamt mehr als 32 Millionen Mal gestreamt. Die Single Alone, die einen Top-15-Hit in den Active Rock Charts hatte, macht 15,6 Millionen dieser Streams aus. Die Neuaufnahme von Give Me One Reason wurde bereits über zwei Millionen Mal gestreamt.

Black Stone Cherry Live In Concert 2022:

12. September E-Werk, Erlangen

14. September Markthalle, Hamburg

21. September Metropol, Berlin

22. September Arena Wien, A-Wien

24. September Tonhalle, München

27. September Komplex 457, CH-Zürich

28. September LKA Longhorn, Stuttgart

Mehr Infos unter:

www.blackstonecherry.com

https://www.facebook.com/blackstonecherry