Against Me!-Sängerin Laura Jane Grace: veröffentlicht heute Überraschungs-EP

Das scheint jetzt Tradition zu werden: Nachdem letztes Jahr bereits das Album Stay Alive komplett ohne Vorankündigung erschien, veröffentlicht Against Me!-Sängerin Laura Jane Grace heute (!) ihre neue EP At War With The Silverfish.

Die sieben neuen Songs sind ab sofort überall im Stream erhältlich, 2022 erscheinen sie auch auf Vinyl. 2022 kommt Laura Jane Grace nach Deutschland!

Laura Jane Grace – At War With The Silverfish

Download Songs / Foto / Info: https://bit.ly/LJGsilverfish

Stream: https://laurajanegrace.ffm.to/at-war-with-the-silverfish

Die Emmy-nominierte Künstlerin, Aktivistin und Autorin Laura Jane Grace steht nicht nur den legendären Florida-Punks Against Me! vor, sondern verfügt inzwischen auch auf eine große Oeuvre an Solo- oder Sideproject-Veröffentlichungen. Zuletzt erschien 2020 das gefeierte und von Steve Albini produzierte Album Stay Alive. Nun folgt mit At War With The Silverfish der nächste Streich.

„Diese Songs handeln vom Wahnsinn der Nacht und von Einsamkeit. Die Songs sind Waisen, die zu mir gekommen sind wie Insekten auf der Suche nach Futter“, so Grace. So sind die Stücke wieder ganz nah an der Person Laura Jane Grace. „Diese Songs sind kein Ruf, sie sind eine sanfte Einladung“, wie Grace es formuliert. Aufgenommen wurden die Tracks mit Marc Hudson, der auch Teil von Grace‚ Band The Devouring Mothers ist.

Die 14-minütige EP ist ab sofort über alle Streaming-Dienste verfügbar und erscheint über Big Scary Monsters. 2022 wird es die Songs auch auf Vinyl geben.

Auch wird Grace kommendes Jahr endlich wieder in Deutschland touren – bereits bestätigt ist ein Auftritt auf dem Vainstream-Festival, mehr Termine werden in Kürze bekannt gegeben.