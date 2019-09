Laura Jane Grace & The Devouring Mothers: In dieser Woche erstmals in Deutschland auf Tour

Ab Mittwoch kommt Against Me!-Sängerin Laura Jane Grace erstmals mit ihrer neuen Band The Devouring Mothers auf Tour bei uns. Mit dabei im starken Tourpackage sind ex-My Chemical Romance-Gitarrist Frank Iero & The Future Violents sowie Mobina Galore.

Laura Jane Grace & The Devouring Mothers

Frank Iero & The Future Violents

Support: Mobina Galore

04.09. Köln, Club Volta

05.09. Hamburg, Knust

06.09. Berlin, Lido (Venue Change!)

07.09. Leipzig, Conne Island

08.09. München, Backstage

Bought To Rot, das Debütalbum von Laura Jane Grace & The Devouring Mothers, erschien Ende 2018 bei Bloodshot Records und heimste großartige Reaktionen von Fans und der Presse ein. Unter anderem wurden Videos zu den Singles I Hate Chicago und Apocalypse Now (& Later) veröffentlicht.

I Hate Chicago:

Das kanadische Punkrock-Duo Mobina Galore eröffnet die Konzerte – am Freitag 06.09. erscheint ihr neues Album Don’t Worry bei Gunner Records. Bisher war die Single Escape Plan ausgekoppelt worden. Am 06.09. spielt die Band am Nachmittag ein kostenloses Akustik-Set im Ramones Museum in Berlin.

„Eine der lautesten und wichtigsten Stimmen im modernen Punkrock“

– plattentests.de

„Ohne Zweifel eine der beachtungswürdigsten Künstlerinnen unserer Zeit“

– OX Magazin

„Wie Tom Pettys ‚Full Moon Fever‘, ist ‚Bought to Rot‘ ein Akt der Selbstbestimmung und Befreiung“

– Rolling Stone

