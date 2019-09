Vorverkaufsstart: The Ghost Inside feiern exklusives Comeback beim Full Force 2020

Ab sofort könnt Ihr Euch mit Tickets für das Full Force 2020 eindecken! Aber das ist noch längst nicht alles, denn zusätzlich zum Vorverkaufsstart haben wir die erste Bandbestätigung und damit auch unseren ersten Headliner für das 27. Full Force:

Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um Euch hier und heute die erste Comeback-Show von niemand Geringerem als den mächtigen The Ghost Inside in Europa ankündigen zu dürfen! Durch einen Schicksalsschlag gebeutelt und nach vielen Jahren der Rehabilitation und Genesung, kann die Band endlich wieder nach vorne blicken und bereitet Euch hiermit die Überraschung der einzigen und exklusiven Deutschland-Show in 2020!

Zuletzt auf dem Full Force war die Band in 2013 zu sehen und hat damals dem Hardbowl-Zelt einen ordentlichen Abriss verpasst. Wir dürfen uns also auf eine Show voll geballter Power und Energie freuen! Eine Story zur ganzen Geschichte findet Ihr beim Nicetry Magazine.

Um die Vorfreude auf die 27. Ausgabe des Full Force Festivals, welches vom 26. – 28. Juni 2020 stattfinden wird, weiter anzuheizen, könnt Ihr ab sofort Eure Early-Bird-Weekendtickets auf www.full-force.de zum Preis von 109,95€ bestellen. Aber wartet nicht zu lange, denn die Anzahl der Early-Bird-Tickets ist limitiert.

Zusätzlich zu den Weekend-Tickets stehen bereits die verschiedenen Car Camping Angebote und unsere Asgard-Zelte im Full Force Valley für Euch zur Buchung bereit. Um in Zukunft unnötigen Stress bei der Anreise zu vermeiden, haben wir uns entschlossen, für das Full Force 2020 erstmalig separate Car Camping Tickets für das Deep Blue Camp anzubieten. Diese Tickets sind streng limitiert, da die Nachfrage sehr hoch ist. Also beeilt Euch und wartet nicht zu lange. Die Service-Flats für die WCs & Duschen, sowie die Festivalshuttles, werden in 2020 nur vor Ort verfügbar sein. Außerdem habt Ihr mit dem Green Pass nun freiwillig die Möglichkeit, einen Betrag zum Ticketkauf hinzuzufügen, um Euren Festivalbesuch klimaneutral zu gestalten.

Jetzt Tickets kaufen: https://full-force.de/de/#tickets/

Wir arbeiten natürlich schon an den nächsten Ankündigungen und werden Euch alsbald die nächste Bandrutsche um die Ohren hauen.

Also #staytuned – #stayfullforce,

Eure Full Force Crew!

Full Force 2020

26.-28. Juni 2020, Ferropolis

www.full-force.de

#FullForceGermany

Kommentare

Kommentare