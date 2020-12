Blind Guardian: enthüllen „Merry Xmas Everybody“ Single und Video

Nach der Feier zum Jubiläums des 1995-Klassikers Imaginations From The Other Side am 18. Dezember 2021, haben sich die Metal Stars Blind Guardian für Weihnachten etwas ganz besonderes ausgedacht, wie Hansi Kürsch erklärt: „Für mich haben Slade mit Merry Xmas Everybody den Rock’n’Roll Weihnachtssong schlechthin komponiert. Ich würde die Nummer als zeitlosen, hymnischen Quell der guten Laune, kombiniert mit der perfekten Prise Kitsch, beschreiben. Einfach nicht zu übertreffen und eigentlich so gut wie unantastbar. Eigentlich. Da im Hause Kürsch erst ab dem 1. Advent Weihnachtslieder gespielt werden dürfen, was mir in diesem Jahr eindeutig als zu spät erschien, hatte ich keine Wahl und musste im notleidenden, grauen November ein wenig cheaten und selbst Hand anlegen. In der Not frisst eben auch der Nikolaus Fliegen und selbst ist der Weihnachtsmann. Wohl dem, der bei solch einer nach Glocken klingenden Geheimmission auf die Hilfe vieler talentierter Elfen und diskreter Rentiere zählen kann, um so gemeinsam mit ihnen die erste goldene Weihnachtssongregel zu umgehen. Gesagt, getan. Was Ihr nun zu hören und sehen bekommt, ist die Frucht, oder in dem Fall vielleicht passender, der Weihnachtsstern dieses Unterfangens, ein Tribut an die Glamrockgötter und Erzweihnachtsmänner des Rocks Slade. Das Original bleibt zwar unerreicht, aber der Refrain ist, wenn ich das so sagen darf, wie für Blind Guardian gemacht. Groß können wir. Warum Würstchen mit Kartoffelsalat, wenn man Weihnachtsgans haben kann? Ach, überzeugt Euch einfach selbst. Merry Xmas Everybody!“

Quelle: Nuclear Blast GmbH