Dong Open Air: „Always look on the bright side of life!“ zum Jahresende

Das Dong-Team meldet sich zum Jahresende:

„Werte Dong-Fans,

zwar ist dieses Jahr sicherlich das schwerstverdauliche Jahr in der Geschichte des Festivals. Aber wir haben das Beste daraus gemacht.

Das geplante zwanzigste Dong-Jubiläum ist, so gut es nur möglich ist, in die Zukunft vertragt und die wenigen Lücken sind mit erstklassigen Neuzugängen gefüllt.

Mit der Moshbox konnten wir Neues ausprobieren und viele von euch an unserem Sehnsuchtsort wiedersehen.

Und bei mehr als einer Gelegenheit haben wir eure Solidarität und Verbundenheit mit dem Festival erfahren – die uns in einem solchen Jahr umso mehr bedeuten. Herzlichen Dank dafür!

Das Jahr 2021 wird mit Sicherheit weitere Herausforderungen bereit halten. Auch denen werden wir uns stellen und es dabei mit den Worten von Monty Python halten: Always look on the bright side of life!

Genießt die Feiertage, kommt gut ins neue Jahr hinüber und passt auf euch auf.

Auf dass wir uns möglichst bald wiedersehen!

Euer Dong Team“

Das Dong Open Air wird nächstes Jahr vom 08.-10-07.2021 stattfinden.

Quelle: Dong Open Air