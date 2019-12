Blind Revolution: neues Album auf ROAR! Rock Of Angels Records angekündigt

Money, Love, Light ist genau das, was man von einem melodischen Hardrock-Album hören will. Durchaus inspiriert von den großen Genre-Helden schaffen es Blind Revolution ihrem Sound dennoch eine eigene Note zu verleihen, um sich einen Platz in der Szene zu sichern. Money, Love, Light überzeugt mit einem kompakten, eindrucksvollen und zugleich melodischen Sound, in dem die tollen Gesangshooks, die knackigen Riffs und Soli und die bestens abgestimmte Rhythmus-Sektion bestens zur Geltung kommen. Der Titel des Albums fasst die textliche Grundausrichtung der Platte gut zusammen: Es ist eine Reise voller Träume, Wünsche, Enttäuschungen und Hoffnungen. Storys, in denen sich jeder Hörer wiederfinden kann, mit einer direkten Verbindung zur Seele von Blind Revolution.

Blind Revolution

Money, Love, Light

VÖ: 07.02.2020

ROAR / Soulfood

www.facebook.com/blindrevolutionofficial

Track List:

1. Guiding Light

2. Miracle

3. Knocking For Love

4. Mary Ann

5. Saints Of Our Days

6. Money And Run

7. Take The Magic Back

8. Getting Stronger

9. Never Let You Go

10. Keep On Dreaming

11. Rock’n’Roll Dream (Digital Bonus Track)

Hier könnt ihr die Platte vorbestellen: https://roar.gr/product/blind-revolution-money-love-light-digipack-cd/

Gäste:

– Gero Cangemi : Sax solo on Take The Magic Back

– Aldo Barone : backing vocals on Miracle, Knocking For Love, Mary Ann, Saints Of Our Days, Money And Run, Getting Stronger, Never Let You Go, Keep On Dreaming.

Blind Revolution sind:

Cristiano Sipione – Vocals, Keyboards

Simone Sipione – Guitars, Backing Vocals

Massimiliano Ricciardo – Bass, Backing Vocals, Keyboards Programming

Giovanni Maucieri – Drums, Sequencer