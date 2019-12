Coogans Bluff: neue Single und Video „Gadfly“

Endlich können wir die erste Single Gadfly präsentieren. Ab heute ist der Song auf allen Download- und Streaming-Plattformen zu hören und zeitgleich gibt es das erste Video. Natürlich wieder in alter Tradition gedreht von der PfützenrotorProduktion. Ein Performance-Video in den geheimnisvollsten Katakomben tief unter der Hauptstadt.

Gadfly kann mit seiner hart rockenden Seite nur einen kleinen Teil des kommenden Albums widerspiegeln. Der Opener geht weiter, wo die Band mit Flying To The Stars vor vier Jahren aufgehört hat.

Stillstand ist im Wortschatz von Coogans Bluff nicht vorhanden. Mit ihrem mittlerweile siebten Album nimmt uns die Band mit auf eine wilde Reise durch die späten 60er und frühen 70er Jahre. Retro-Sound, der sich nicht den Genregrenzen beugt. Ein überraschendes Album, das erneut den Drang nach Weiterentwicklung untermalt. Ein Gemisch aus 70er Prog- und Krautrock, verbandelt mit Captain Beefheart, Colloseum, King Zappa oder King Crimson…

Hier gibt es die Gadfly-Vollversorgung inkl. Links zu allen Streaming- und Videoplattformen.

Coogans Bluff

30.01.2020 – DE Hamburg, Knust

31.01.2020 – DE Köln, Blue Shell

01.02.2020 – DE Bielefeld, Forum

13.02.2020 – DE Dortmund, Musiktheater Piano

14.02.2020 – DE Oldenburg, Cadillac

15.02.2020 – DE Hannover, Lux

28.02.2020 – DE Dresden, Groovestation

29.02.2020 – DE Leipzig, Noels Ballroom

12.03.2020 – DE München, Feierwerk

13.03.2020 – DE Stuttgart, Goldmarks

14.03.2020 – DE Jena, KuBa

26.03.2020 – DE Nürnberg, Z-Bau

27.03.2020 – CH Olten, Coq D’Or + Powder For Pigeons

28.03.2020 – DE Frankfurt am Main, The Cave

24.04.2020 – DE Rostock, Peter-Weiß-Haus

25.04.2020 – DE Berlin, Lido

