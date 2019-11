Böhse Onkelz: die Tour im April und Mai 2020 ist ausverkauft

Nachdem alle Deutschland-Termine innerhalb von vier Stunden ausverkauft waren und es auch für das Konzert in Wien keine Karten mehr gibt, wollen wir dieses in unserer News ankündigen. Über die Band hat man in den letzten Jahren, gar Jahrzehnten, viel gehört und dabei haben sie an Skandalen und Gesprächsstoff nicht gegeizt. Da muss man schon die Musik und die Ideale der Band auseinander dividieren. Trotzdem bleiben sie eine der größten deutschsprachigen Rock Bands. Fans haben wie erwähnt dieses schnell mit dem Kauf einer Karte quittiert. Allen Interessierten raten wir davon ab, Karten auf nicht seriösen Plattformen, wie bei allen anderen Events zu erwerben.

Mi. 15.04.2020 – Oberhausen – König-Pilsener-Arena

Fr. 17.04.2020 – Dresden – Messe Dresden, Halle 1

Sa. 18.04.2020 – Berlin – Mercedes-Benz Arena

So. 19.04.2020 – Erfurt – Messehalle

Di. 21.04.2020 – Hamburg – Barclaycard Arena

Mi. 22.04.2020 – Rostock – HanseMesse

Fr. 24.04.2020 – Magdeburg – GETEC-Arena

Sa. 25.04.2020 – Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

Di. 28.04.2020 – München – Olympiahalle

Mi. 29.04.2020 – Leipzig – Messe HALLE:EINS

Fr. 01.05.2020 – Köln – LANXESS arena

Sa. 02.05.2020 – Stuttgart – Schleyer-Halle

So. 03.05.2020 – Kempten – bigBOX

Di. 05.05.2020 – Wien – Stadthalle Wien

Do. 07.05.2020 – Chemnitz – Messe Chemnitz

Fr. 08.05.2020 – Hannover – TUI Arena