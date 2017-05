5 Farewell-Shows in Deutschland, der Schweiz, wowie auf dem Greenfield, Kanada und den USA

Breakdown Of Sanity haben Maßstäbe im Metalcore gesetzt. Vor 10 Jahren gründete sich das Quintett im schweizerischen Bern. In diesen bemerkenswerten 10 Jahren können Breakdown Of Sanity nun auf große Erfolge zurückschauen.

Wie kaum eine andere Band ihres Genres schafften sie es bei mehreren Alben jeweils über 20.000 Einheiten in kompletter Eigenregie über die Ladentheke zu bringen, bauten sich eine globale Fangemeinde auf und spielten weltweit unzählige Konzerte.

Nun haben Breakdown Of Sanity angekündigt Ihr Schaffen mit dem Ende des Jahres 2017 vorerst auf Eis zu legen. Ob, wie, wann und wo es ein Comeback geben könnte lassen die Schweizer offen. Aber sie lassen es sich nicht nehmen Ihren Abschied entsprechend zu feiern. Fünf exklusive finale Konzerte sind für November/Dezember angekündigt. Und wo, wenn nicht in ihrer Heimat Bern soll das Abenteuer am 29.12.2017 enden. Ebenso werden sie im Vorfeld zum ersten und letzten Mal in den USA und in Kanada auftreten, als auch ihre finale Open Air Präsenz in Europa auf ihrem persönlichen „Haus- und Hoffest“, dem Greenfield spielen.

Hier könnt Ihr das gesamte Statement lesen.

Alle verbleibenden Daten:

10.06.2017 Interlaken (SUI), Greenfield Festival

22.06.2017 Quebec (CAN), Amnesia Rock Fest

23.06.2017 New York City (USA), Webster Hall

26.06.2017 Anaheim (USA), Chain Reaction

09.11.2017 Stuttgart (GER), LKA Longhorn*

10.11.2017 Munich (GER) Backstage*

11.11.2017 Cologne (GER), Gebäude 9*

12.11.2017 Hamburg (GER), Knust*

29.12.2017 Bern (CH), Bierhübeli*

*PLUS SPECIAL GUESTS ADEPT UND CLAWERFIELD

Präsentiert von Metal Hammer, Impericon, Fuze, Slam, Metal.de, Allschools

Tickets sind ab dem 12.05.2017 (10:00 Uhr) über www.eventim.de, www.impericon.com sowie an allen bekannten Vorverkaufstellen erhältlich.

Der Vorverkauf für den 29.12.2017 Bern, Bierhübeli startet zu einem späteren Zeitpunkt. Genaue Infos folgen.

