Fallen Fortress Open Air am 02.09.2017 in Bad Dürkheim (Vorbericht)

Fallen Fortress Open Air am 02.09.2017 in Bad Dürkheim (Vorbericht)

„Fallen Fortress Open Air am 02.09.2017 in Bad Dürkheim (Vorbericht)“

Festivalname: Fallen Fortress Open Air

Bands: King Nugget Gang, Betraying the Martyrs, Hundredth, Landmvrks, Breathe Atlantis, Skywalker, Team Stereo, Shattered Lions, Bury my Regrets, Dagger In Hand, Clipwings

Ort: Sportzentrum Stadion Trift, Bad Dürkheim (Eingang Jahnstraße)

Datum: 02.09.2017

Kosten: Early-Bird Ticket: 18€, Vorverkauf: 20€, Abendkasse: 24€

Tickets unter: https://fallenfortress.de/shop/

Veranstalter: Rock die Burg e.V.

Link: https://de-de.facebook.com/fallenfortressopenair/

Das Line-Up steht und damit geht es auch dieses Jahr im September wieder heiß her beim Fallen Fortress Open Air.

Wer gerne mal seine ganze Kraft 2017 nach den Sommer Festivals im Pit lassen möchte und Fan der härteren Gangart ist, der wird auch dieses Jahr wieder glücklich. Neben Bands wie Bury My Regrets oder Breathe Atlantis sind dieses Jahr auch die Jungs von Betraying The Martyrs und Landmvrks am Start, um jeden, der sich vor der Bühne einfindet, zum Schwitzen zu bringen. Wer es schafft, sich diesen einen Tag freizuräumen, sollte versuchen, eines der mit 20€ doch sehr günstigen Tickets zu ergattern. Neben den bereits genannten Acts stehen weitere für ehrliche Riffs, die eure Ohren freiblasen wollen. Alle Bands und Informationen entnehmt ihr direkt oben aus den zusammengetragen Fakten.

Wer sich noch nicht sicher ist, kann alle Bedenken ausräumen, indem er zur Warm-Up Show am 02.06.2017 nach Mannheim kommt. Infos dazu findet ihr hier: https://www.facebook.com/events/149421298913501/

Kommentare

Kommentare