Filmtitel: Brokenwood – Mord In Neuseeland (Staffel 2)

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: 352 Minuten + Bonus

Genre: Krimi, Thriller

Release: 05.06.2020

Regie: Mike Smith, Murray Keane, Josh Frizzell

Link: https://www.edel.com/

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Neill Rea, Fern Sutherland, Nic Sampson, Pana Hema-Taylor

Die erste Staffel von Brokenwood – Mord In Neuseeland ist im letzten Sommer gut angelaufen, da gibt es nur zehn Monate später für alle sehnsüchtig danach wartenden Fans in Deutschland den Nachschlag. Als DVD + Download kann man seit dem 05.06.2020 Brokenwood Staffel 2 erwerben, die wie das Debüt über Edel Motion erschien. Die Regie mit Mike Smith, Josh Frizzell und dem neuen Murray Keane wurde nur minimal verändert. Das Konzept sollte eigentlich klar sein – mal sehen, was die Macher für Überraschungen parat halten.

Die Story von Brokenwood – Mord In Neuseeland (Staffel 2):

Nach seinem Wechsel von der Großstadt in das kleine Städtchen Brokenwood hat sich Detective Senior Sergeant Mike Shepherd (Neill Rea) an den entspannten Rhythmus des Landlebens gewöhnt. Seine methodische junge Assistentin, Detective Kristin Sims (Fern Sutherland), hat sich mit Shepherds unkonventionelle Arbeitsweise arrangiert und toleriert sogar seine Country-Musik in seinem 1971er Oldtimer. Trotz der wachsenden Einigkeit zwischen dem ungleichen Duo liegt in Brokenwood einiges im Argen. Denn unter der verschlafenen Oberfläche brodelnde Leidenschaften brechen regelmäßig aus und münden nicht selten in grausamen Verbrechen. In Staffel 2 bekommen es Shepherd und Sims mit einem potenziellen Serienkiller, einer Gruppe egozentrischer Theaterleute, einer ortsansässigen Fischerfamilie und dem mysteriösen Tod von Shepherds Lieblingssängerin zu tun.