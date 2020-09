Buben Im Pelz: veröffentlichen Video zur neuen Single „Bella Ciao“

Das Label Noise Appeal Records über den Release:

Es ist wieder soweit. Wir machen den nächsten Schritt auf das neue Buben Im Pelz-Album zu und haben am 25.09. die neue Single Bella Ciao veröffentlicht. Und zwar auf allen gängigen digitalen Abspielkanälen. Zeitgleich dazu erscheint die auf 150 Stück limitierte (und schon fast ausverkaufte) Vinyl 7“ mit den beiden Liedern Kodachrom und Bella Ciao. Zu erwerben ausschließlich auf https://store.noiseappeal.com/shop/music/vinyl/die-buben-im-pelz-kodachrom-bella-ciao-7/

Das erste Album der Buben Im Pelz aus Wien war eine komplette Coverversion des Debüts von Velvet Underground. New York wurde zu Wien, englisch wurde zu wienerisch und die Banane auf dem Cover zur Bratwurst. Für Die Zeit war dies eines der besten Alben 2015. Nach einer Langspielplatte voller Eigenkompositionen hat es die Buben nun neuerlich gereizt sich an einer Coverversion zu versuchen. Und die Herausforderung ist diesmal vielleicht sogar noch ein Stück gewaltiger. Die Buben Im Pelz erobern das alte italienische Partisanenlied Bella Ciao aus den Schlagerdiskotheken zurück und rücken die hoffnungsvolle Widerständigkeit der Hymne wieder in den Vordergrund. Und aus den norditalienischen Bergen wird die Donau in Wien. Als Gästin wirkt auf Bella Ciao die englische Musikerin Valerie Renay von der Berliner Band Noblesse Oblige mit.

Bella Ciao ist die zweite Single welche die Buben Im Pelz mit Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) und Alexander Lausch (Lausch) in Berlin und Wien aufgenommen haben. Bereits im Frühjahr haben die Buben den Song Kodachrom veröffentlicht, der es bis auf Platz 1 der österreichischen Indie-Single-Charts schaffte.

Bella Ciao erscheint als digitale Single mit einem zusätzlichen Remix von Ashley Dayour (The Devil & The Universe). Die physische 7’-Vinyl-Single Kodachrom/Bella Ciao ist auf 150 Stück limitiert.

Begleitet wird die Single-Veröffentlichung mit einem Video von der deutsch-österreichischen Regisseurin Edie Calie:

