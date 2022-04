Child Of Caesar: rebellieren mit ihrer neuen Gothic Metal Single „Seven“ samt bedrohlichem Musikvideo gegen ein sklavisches Moralsystem

Nachdem die deutsche Gothic Metal Band Child Of Caesar letzte Woche ihr Comeback bekanntgegeben und ihr neues Album Spirit & Liberation für den Spätsommer angekündigt hat, veröffentlichen sie nun vorab ihre erste Single Seven samt bedrohlichem Musikvideo, das in Zusammenarbeit mit Maria Goruleva von All4Band Design (u. a. Ignea, Diamond Head, Doomeye) produziert wurde. Der Videoclip passt perfekt zu den Lyrics, die sich um die Jugend und ihre Rebellion gegen ein sklavisches Moralsystem sowie die Errungenschaften von Ethik und menschlicher Vernunft drehen. „Seven“ ist mit seinem hymnenhaft eindringlichen Gothic Metal, packenden Riffs und seinem druckvollem Beat ein Song, der sich im Kopf festsetzt. Für den sinistren Nachfolger des 2015er-Albums Love In Black ist Mastermind und Gitarrist André Marcussen mit seinem Projekt aus dem Schatten der Vergangenheit herausgetreten und hat mit dem aktuellen Line-up elf Tracks aufgenommen, die am 26.08.2022 weltweit über Dr. Music Records auf CD und digital erscheinen werden. Die Aufnahme und der Mix des Albums erfolgten im Tones & Tunes Studio von Gitarrist Christopher F. Kassad und für das Mastering vertrauten die Musiker erneut auf Mika Jussila vom Finnvox Studio (Amorphis, Solstafir, Nightwish). Die Songs von Child Of Caesar sind ein gleichermaßen finsterer Ohrenschmaus für Gothic Fans und Metalheads, die bei Tiamat die Wildheit der frühen Werke vermissen, dabei Satyricon schätzen und sich den punkigen Bad Religion Vibes nicht verwehren. Einen ersten Einblick gewährte die Band bereits Anfang 2021 mit dem leider prophetischen Anti-Kriegs Lyric-Video zu Your Eyes On Me, das mit martialischen Bildsequenzen schockiert. Nun gehen Child Of Caesar einen Schritt weiter und präsentieren mit Seven ein bildgewaltig animiertes Musikvideo, das die Lyrics in einem trübsinnig technokratischen Moloch illustriert, der Freiheit und Menschlichkeit unterdrückt:

Child Of Caesar

Spirit & Liberation

Dr. Music Records

26 August 2022