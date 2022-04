Klabautamann: kündigt Vinyl-Version von „Numbered“ an

Die deutsche Progressive-Black-Metal-Band Klabautamann, die das Album Numbered am 17.12.2021 im Digipak-, Streaming- und digitalen Download-Format über Zeitgeister veröffentlicht hat, hat angekündigt, dass dasselbe Album ab dem 01.05.2022 in einer limitierten 12“-Vinyl-Edition erhältlich sein wird, nach erfolgreichem Abschluss der Crowdfunding-Kampagne.

Numbered ist ein Konzeptalbum zum Thema, dass eigentlich alle Dinge im Leben begrenzt, nummeriert sind – eine tiefgründige Reflexion der Verlust- und Trauererfahrungen von Mastermind Tim Steffens in den letzten Jahren. Das Album stellt daher eine konzeptionellere Version der Vorgängeralben dar und bietet einen homogeneren und dichteren Sound, Atmosphäre und Textur, was sich teilweise auch aus den Songtiteln ablesen lässt. Das Album hätte in dieser endgültigen Form niemals das Licht der Welt erblickt, ohne dass die Gäste, die Tim eingeladen hat, an dem Album mitzuarbeiten, im Gegensatz zu dem Zustand der Isolation, in dem uns die Covid-19-Pandemie zurückgelassen hat, einen kreativen Prozess initiiert haben, der vielseitig und lebendig ist. Talentierte Musiker wie Anna Murphy , Andreas Maerz, Marlon Drescher und Stephan Wehrbein zusammenzubringen und ihre jeweiligen Parts so nahtlos zu integrieren, dass das Album mehr als nur eine einfache Ansammlung von Teilen wurde, kann als wesentlicher Aspekt des künstlerischen Entstehungsprozesses dieses Albums angesehen werden.

In den Worten der beteiligten Künstler ist Numbered eine eklektische Reise zwischen Licht und Dunkelheit, Schönheit und Bestie; es ist eine Insel im Nebel, neue Wellen im dunklen Wasser oder ein Leben, das von innen widerhallt. Es ist ein Spiegel der Ängste, Depressionen und Fragen, die wir uns jeden Tag stellen. Im Grunde ausgereifte Musik, die mitwächst.

Numbered zeigt, dass sich Klabautamann nicht hinter den heiligen Monstern der Gattung Opeth und Enslaved verstecken müssen, die von Kritikern oft als Vergleichsbegriffe angeführt werden. Diese müssen nicht miteinander konkurrieren, da jeder von ihnen seine eigene Nische beanspruchen kann.

Alles im Leben ist nummeriert – das macht es wertvoll.

Numbered ist unter folgendem Link verfügbar: https://klabautamann.bandcamp.com/album/numbered

Numbered Tracklist: