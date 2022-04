Avatarium: Schweden’s Doom Rocker unterschreiben bei AFM Records

Die schwedische Doom Rock Band Avatarium hat einen Plattendeal bei AFM Records unterschrieben.

2012 von Candlemass Mastermind Leif Edling gegründet, veröffentlichten Avatarium bis dato zwei EPs, vier von der Presse und Fans gefeierte Studio Alben, sowie ihre epische Live DVD An Evening With Avatarium – Live in Stockholm January 2020. Die aktuelle, hochkarätige Band- Besetzung; bestehend aus Sängerin Jennie-Ann Smith, Marcus Jidell (Evergrey, Soen), Mats Rydström, Andreas Habo Johansson und Daniel Karlsson, arbeiten derzeit an einem brandneuen Album, welches in hoffentlich naher Zukunft beim Hamburger Metal Label AFM Records erscheinen wird.

Gitarrist Marcus Jidell bestätigt: „Wir freuen uns sehr bekannt zu geben, dass wir eine Zusammenarbeit mit AFM Records begonnen haben, einer Plattenfirma, in der Tradition und zukunftsorientiertes Denken koexistieren.

Seit unseren Anfängen haben wir unentwegt nach Inspiration gesucht, aber auch hart daran gearbeitet, unseren Ausdruck in zeitgenössischer, schwerer und doomiger Musik zu kultivieren. Unsere Schlüsselwörter waren dabei schon immer „Dark, Heavy und Poetic“. Um uns von diesen Worten leiten zu lassen, brauchen wir einen offenen Geist und freie Hand darüber, Musik, Emotionen, transzendente Erfahrungen, Götter, Satan, Licht und Schatten zu erforschen. Nach mehreren Treffen hatten wir das Gefühl, dass AFM Records das Unternehmen ist, welches uns helfen wird höhere Ebenen zu erreichen, und wir fühlen uns sehr willkommen und in guten Händen. Ein perfekter Start für das nächste Kapitel im Buch Avatarium!“

AFM Records A&R Timo Hoffmann kommentiert:

„Wir haben die Karriere von Avatarium von Anfang an verfolgt und waren immer begeistert von ihren Qualitäten, ihrem individuellen Sound und ihrer künstlerischen Vision. All diese Zutaten, kombiniert mit der atemberaubenden Stimme von Jennie-Ann Smith, schaffen eine unwiderstehliche Mischung aus Doom Metal und Retro-Rock. Auf Anhieb herrschte eine großartige Stimmung zwischen uns und wir freuen uns sehr, dass Avatarium AFM Records als ihr neues Label-Zuhause ausgewählt haben.“

Nach ihrem letzten Studio Album, The Fire I Long For, welches auch bei uns die Charts stürmte, sowie ihrer 2020- Live DVD, lässt das Signing mit AFM Records auf ein neues Album der Schweden hoffen. Weitere News sollen schon schon bald folgen!

