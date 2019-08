Cologne Metal Meeting mit Wolfen, Against Evil und Shadowbane – Live am 06.09.2019 im MTC, Köln (Vorbericht)

Künstler: Wolfen, Against Evil, Shadowbane

Ort: MTC Köln, Zülpicher Str.10, 50674 Köln

Datum: 06.09.2019

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal

Besucher: 300

Kosten: 12 Euro

Veranstalter: MTC, Wolfen

Link: https://www.facebook.com/events/385269368914941/

Das Heimspiel der Kölner Metaler Wolfen im MTC sollte sich kein echter Metaler entgehen lassen. Also den 06.09.2019 dick im Kalender eintragen. Das Quintett um Sänger Andreas v. Lipinski steht bei Pure Steel Records unter Vertrag. Ihr aktuelles Album Rise Of The Lycans vom letzten Sommer ist wie eine Bombe eingeschlagen und erhielt nicht nur von uns Höchstnoten.

Die deutsche Underground Institution Wolfen begeistert mit einem Mix aus Power und Thrash Metal. Ihre Liveauftritte sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, denn es erwartet eine energiegeladene Show.

Es waren einmal vier Musiker in Indien. Noble John (Schlagzeug), Shasank Venkat (Gitarre), Sravan Chakravarthi (Gitarre und Gesang) und Siri Sri (Bass und Gesang) fanden sich zusammen, um im Land der heiligen Kühe zusammen Heavy Metal zu spielen. Da sie in einem frommen Land wohnten, nannten sie ihre Band Against Evil …wie heißt es doch zum Schluss so schön im Märchen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie im MTC (oder so ähnlich). Also das Märchen geht weiter und weiter!!! Die Facebook Gruppe Heavy Metal Fans hat es geschafft, mit ihrem Projekt Curry (hier gibt es mehr Infos zum Projekt Curry) die indische Heavy Metal Band Against Evil nach Europa zu holen! Jetzt macht sie Halt bei ihren Freunden von Wolfen in Köln und serviert Songs von ihrem Album All Hail The King!

Abgerundet wird dieser tolle Metalabend durch das Quintett Shadowbane. Die Hamburger Shadowbane spielen US-inspirierten Power Metal mit Heavy Metal und Thrash Metal Anteilen. Die Hamburger sind, genauso wie Wolfen, bei Pure Steel Records unter Vertrag. 2016 lieferten sie mit Facing The Fallout ihr Debütalbum. Da ihre Musik stark von dystopischen Themen geprägt ist, nennen sie ihre Mucke einfach Post Apocalyptic Power Metal aus Hamburg!

Shadowbane freuen sich natürlich, ihre Labelkollegen von Wolfen und die indischen Gäste Against Evil im MTC supporten zu dürfen.

Also: Kölner Metaler, erwartet einen außergewöhnlichen Metalabend am 06.09.2019 im MTC in Köln! Be there and shake your hair!!!

Kommentare

Kommentare