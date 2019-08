The Blue Poets: veröffentlichen weitere Single | neues Album im September

The Blue Poets sind kein Hochglanz Blues Rock Produkt, sondern zelebrieren Ihren eigenen Style, mit packenden Song Performances und unter die Haut gehender Gitarre. Grey’s raues Timbre verleiht selbst den sensibelsten Momenten die Atmosphäre einer unbeleuchteten Straße in einem sozialen Brennpunkt, während die Rhythmus Sektion mehr als das notwendige Fundament bietet. Deml strahlt über das ganze Album mit seinem ihm eigenen Ton und einer lockeren Virtuosität, welche weltweit ihresgleichen sucht. Bewaffnet mit lediglich einer Stratocaster, einem Marshall und seinem Signature „Sweet Elephant“ Overdrive wird wieder klar, dass der Ton doch aus den Fingern kommt. Ob beim Riffing vom Titletrack, oder dem 3 Minuten Solo von „Crawling“ schafft es Deml immer wieder eine Geschichte mit seiner Gitarre zu erzählen. The Blue Poets – „Angry Man“ (Official Video) „Nach all den Jahren im Music Buisness ist es mir egal, was die Leute über mich denken“ …so der gebürtige Prager und Weltenbummler Deml, dessen Gitarre bereits hunderte von Albumproduktionen bereicherte, der über 10 Jahre die Formation Errorhead anführte und vom US Magazine „Guitar“ in den ehrwürdigen Mauern der Rock“n“Roll Hall of Fame in Cleveland mit den Guitar Hero Award ausgezeichnet wurde. Durch diese unverkrampfte Haltung profitiert die Musik auf dem Album enorm, alles wirkt organisch und frei von den üblichen Konventionen. „Angry Man“ thematisiert die gesellschaftliche Wut mit welcher wir tagtäglich konfrontiert werden. „Crawling“ reflektiert die Chancenlosigkeit sozialer Herkunft, während „Cyber Love“ sich humoristisch mit Liebe im digitalen Zeitalter auseinandersetzt. Mit „The Day“ hinterfragen „The Blue Poets“ unseren Umgang mit der eigenen Endlichkeit. „All it takes“ ist nicht irgendein Rockalbum. Es ist ein Statement!